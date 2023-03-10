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MHP lideri Devlet Bahçeli'den MHP teşkilatlarına seçim genelgesi! Dikkat çeken detay

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.03.2023
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den MHP teşkilatlarına seçim genelgesi! Dikkat çeken detay

Son dakika haberi | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi teşkilatlara gönderilecek genelgede kampanyanın 'deprem felaketinde yaşamını yitirenlere saygı' çerçevesinde oluşturulması ve asrın felaketinden etkilenen 11 ilde seçim kampanyası yürütmek yerine depremzedelere destek çalışması gerçekleştirilmesi talimatı verdi.

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