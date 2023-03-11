Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılacak mı? Nebi Miş A Haber ekranlarında değerlendirdi

BÜYÜK İHTİMALLE SÜREÇ DEVAM EDECEK

Cumhur İttifakı'ndaki genişlemeyi bugüne kadar ittifakın yapısında devam eden siyaset üretme biçimi üzerinden değerlendirmek lazım. AK Parti zaten o tabandan gelen bir parti. O yüzden büyük ihtimalle bu süreç devam edecektir.

GERÇEKLİK ÜRETİP TABAN OLUŞTURDULAR

Belirli yerlerden Yeniden Refah Partisi'nin adaylarının gösterilmesi de normal olacaktır. Son dönemde Yeniden Refah Partisi'nin bir gerçeklik ürettiğini ve bunun üzerinden bir taban oluşturduğunu düşünüyorum.