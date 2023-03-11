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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Nebi Miş A Haber ekranlarında değerlendirdi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılacak mı? Nebi Miş A Haber ekranlarında değerlendirdi

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere artık az bir süre kalırken AK Parti'den flaş bir adım geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yapılan ziyarette Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılımı konuşulurken, Yıldırım görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Çok verimli bir görüşme oldu" ifadesini kullandı. Yaşananları A Haber ekranlarında değerlendiren SETA Siyaset Araştırma Direktörü Nebi Miş, Saadet Partisi'nin CHP'nin peşine takılarak bir siyaset izlediğini vurgularken, parti tabanında büyük bir rahatsızlık olduğunun altını çizdi. Yeniden Refah Partisi'nin bir gerçeklik ürettiğini ve taban oluşturduğunu söyleyen Miş, partinin oy oranına ilişkin de değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru yürürken AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Yapılan toplantıda Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması yer alırken Binali Yıldırım toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA: "ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Seçim takvimi netleştikçe partiler arası görüşme trafiği yoğunlaşmaya başladı. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ettik. Önümüzdeki seçimlerle ilgili, karşılıklı görüş alıverişinde bulunduk. Çok verimli bir görüşme oldu. İnşallah birlikte bu seçimlerde yol yürüyelim. Fatih Bey kendi partisiyle değerlendirmelerini yapıp görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklar. Ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşanan sürpriz görüşmeyi SETA Siyaset Araştırma Direktörü Nebi Miş A Haber ekranlarında yorumlarken çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

SAADET PARTİSİ CHP'NİN PEŞİNE TAKILDI

Milli Görüş geleneği içinden 2002 sonrası farklı partiler çıktı. Saadet Partisi, HAS Parti, AK Parti ve Yeniden Refah Partisi gibi partiler siyasete katıldı.

Saadet Partisi Milli Görüş geleneğine ve değerlerini perdeleyerek Millet İttifakı'nın söylemleri üzerinden bir siyaset izlemeye çalıştı. CHP'nin peşine takılma siyaseti izledi.

ACILARIN ARKASINDA CHP VAR

Milli Görüş geleneğinde toplumsal hafızanın yeri büyüktür. Bir çok acılar vardır ve bu acıların ortaya çıkmasında CHP'nin izlediği siyasetin izleri vardır.

SAADET PARTİSİ'NİN TABANINDA BÜYÜK RAHATSIZLIK VAR

Erbakan hayattayken CHP'nin mahkemeye gittiğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı şeyler Saadet Partisi tabanında bir rahatsızlık oluşturdu. Saadet Partisi'nin oyları giderek azalırken, tabanda büyük bir rahatsızlık yaşandı.Bu durum Saadet Partisi'nin tabanının Yeniden Refah Partisi'ne geçmesine neden oldu.

ANKETLERDE SON DURUM NE?

Nitekim son anketlere bakarsanız Yeniden Refah Partisi'nin oy oranının yüzde 1'in üzerinde olduğunu görüyoruz. Burada AK Parti ile bir ittifak son derece önemli olabilir.

İTTİFAKLARA KATILIMDA FARKLAR VAR

AK Parti'nin ittifakı genişletmesini Millet İttifakı'nın genişlemesinden farklı olarak değerlendirmek gerekiyor. Millet İttifakı'nda pazarlıklar söz konusuyken ve büyük bir belirsizlik varken, Cumhur İttifakı'nda bu süreçler farklı işliyor. Cumhur İttifakı'ndaki partiler bakanlık üzerinden bir pazarlık yapmıyorlar.

BÜYÜK İHTİMALLE SÜREÇ DEVAM EDECEK

Cumhur İttifakı'ndaki genişlemeyi bugüne kadar ittifakın yapısında devam eden siyaset üretme biçimi üzerinden değerlendirmek lazım. AK Parti zaten o tabandan gelen bir parti. O yüzden büyük ihtimalle bu süreç devam edecektir.

GERÇEKLİK ÜRETİP TABAN OLUŞTURDULAR

Belirli yerlerden Yeniden Refah Partisi'nin adaylarının gösterilmesi de normal olacaktır. Son dönemde Yeniden Refah Partisi'nin bir gerçeklik ürettiğini ve bunun üzerinden bir taban oluşturduğunu düşünüyorum.

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