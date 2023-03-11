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Devlet Bahçeli'den hazine desteği teklifi: Depremzedelere dağıtılsın

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Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Devlet Bahçeli’den hazine desteği teklifi: Depremzedelere dağıtılsın

Partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devle Bahçeli, ardından basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya kararlıdır. Bizim başarımız demek mazlumların umudu demek. Ülkemizin yükselişi demektir. MHP ve Cumhur İttifakı milli bağımsızlığın gücü, birlik ve kardeşliğin güvenliğidir" dedi. AYM'nin HDP kararına çok sert sözlerle yüklenen MHP lideri "HDP'nin adayı AYM Başkanı Zühtü Arslan olmalıdır." dedi.

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