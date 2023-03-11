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Son dakika | HÜDA PAR seçimlerde Başkan Erdoğan'ı destekleyecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Son dakika | HÜDA PAR seçimlerde Başkan Erdoğan’ı destekleyecek

Son dakika haberi.... HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Diyarbakır'da önemli açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, "14 Mayıs'ta aday çıkarmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz." dedi.

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