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Cumhur İttifakı genişliyor mu? Fatih Erbakan ne karar verecek?

A Haber
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Giriş: 11.03.2023 16:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıdan sonra seçim atmosferine girilmesiyle beraber önemli gelişmelerde yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi ve DSP’nin de Cumhur İttifakı’na katılması bekleniyor. Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan değerlendirdi. Kurtuluş Tayiz'in "Cumhur İttifakı, Fatih Erbakan’a mevki ya da makam teklif etmiyor. Milleti yanında olmayı teklif ediyor. Cumhur İttifakı kimseye makam, mevki, para-pul dağıtmıyor." sözleri dikkat çekti
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