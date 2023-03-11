Yeniden Refah Cumhur'a katılacak mı? Fatih Erbakan A Haber’e konuştu
Cumhur İttifakı’na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi Genel başkanı Fatih Erbakan A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu'na özel açıklamalarda bulundu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma konusunda, "Olumlu bakan arkadaşlarımız var, istişareler sürüyor. Bugün MYK yarın da il başkanlarında konuyu görüşeceğiz." dedi.
Fatih Erbakan'ın öne çıkan sözleri:
"Cumhur İttifakı'nın daveti ile ilgili MKYK'da ve yetkili kurullarımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Yarın da il başkanlarını davet ettik. Onlarla da bir istişare süreci olacak. Bu görüşmelerin sonucunda kararımızı vereceğiz. Milletimiz, ülkemiz için hayırlı adımlar atmayı Allah nasip etisin.
Arkadaşlarımız arasında olumlu düşünenler var bunun yanında karşı çıkanlar da var. Teşkilatımızla MKYK'da aynı zaman Başkanlık Divanı'nda bunların hepsini masaya koyuyoruz. En sonunda bir karar verilecek. Verilecek karar inşallah Ülkemiz için hayırlı olur."
DÜN NELER OLDU?
14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere artık az bir süre kalırken AK Parti'den flaş bir adım geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım dün saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yapılan ziyarette Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılımı konuşulurken, Yıldırım görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Çok verimli bir görüşme oldu" ifadesini kullandı.
BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA: "ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU"
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Seçim takvimi netleştikçe partiler arası görüşme trafiği yoğunlaşmaya başladı. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ettik. Önümüzdeki seçimlerle ilgili, karşılıklı görüş alıverişinde bulunduk. Çok verimli bir görüşme oldu. İnşallah birlikte bu seçimlerde yol yürüyelim. Fatih Bey kendi partisiyle değerlendirmelerini yapıp görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklar. Ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi.
"YETKİLİ KURULLARIMIZDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Yıldırım'ın ardından bir açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan şöyle konuştu:
"Bugün sağ olsunlar AK Parti heyeti olarak kıymetli başbakanımız ve Ali İhsan Bey ziyarette bulundular. Yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı fikir alışverişi ve müzakerede bulunuldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını ilettiler. 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'na görmeyi ifade ettiler.
Biz de inşallah yetkili kurumlarımızda değerlendirip kendilerine en kısa zamanda cevap vereceğiz. İnşallah ülkemiz için milletimiz için hayırlı adımlar atmak, hayırlı sonuçlar nasip olur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim, inşallah hayırlı olsun."
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