Yeniden Refah Cumhur’a katılacak mı? Fatih Erbakan A Haber’e konuştu

Biz de inşallah yetkili kurumlarımızda değerlendirip kendilerine en kısa zamanda cevap vereceğiz. İnşallah ülkemiz için milletimiz için hayırlı adımlar atmak, hayırlı sonuçlar nasip olur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim, inşallah hayırlı olsun."

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