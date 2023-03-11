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HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı A Haber’e konuştu! Cumhur İttifakı genişliyor mu?

A Haber
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Giriş: 11.03.2023 16:25
Güncelleme:11.03.2023 16:26
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “14 Mayıs’ta aday çıkartmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz.” açıklaması yaptı. Büyük yankı uyandıran açıklamanın ardından HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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