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İsveç’teki Kur’an yakma eylemine Rus Müslümanlarından tepki: Avrupa savaşa neden olacak hisleri besliyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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İsveç’teki Kur’an yakma eylemine Rus Müslümanlarından tepki: Avrupa savaşa neden olacak hisleri besliyor

İsveç'te Kur'an-ı Kerime'e karşı yapılan saldırı tüm dünya Müslümanlarından tepki görüyor. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Rusya Ulema Kurulu Başkanı Şamil Alyautdinov da Rusya'daki Müslümanları temsilen çirkin saldırıyı kınadı. İşte A Haber’e özel açıklamalar…

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan tarafından yapılan provokasyonun yankıları sürüyor. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen İsveç polisinin koruması eşliğinde gerçekleşen çirkin gösteriye başta İslam dünyası olmak üzere pek çok ülkeden tepki yağıyor.

Son olarak Rusya'daki Müslümanları temsilen Rusya Ulema Kurulu Başkanı Şamil Alyautdinov da çirkin saldırıyı kınadı. A Haber'e konuşan Ulema Kurulu Başkanı, Alyautdinov Avrupa'nın inanç konusundaki ikiyüzlülüğüne dikkat çekti.

Alyautdinov, "Maalesef Avrupa daha gençlik dönemini yaşayan demokrasi sürecinde bir taraftan farklı görüşlere ve inançlara özgürlük tanırken, diğer taraftan da devletler arasında savaşların çıkmasına kadar gidebilecek nefret ve düşmanlık hislerini besliyor. Bu artık her kesin tarafından bilinen bir gerçekliktir." dedi.

Alyautdinov, İsveç makamlarının Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı sessiz kalmalarını eleştirdi, Batılı siyasetçileri sorumsuz olmakla suçladı.

Rusya Ulema Kurulu Başkanı Şamil Alyautdinov, "Umarım devlet kademelerinde önemli görevlerde yer alan kişiler bu konuda biraz düşünürler. İnanan insanlar ve özellikle de mukaddes kitapla alay edilmesi ve aşığılanması eylemine izin vermeleri ne kadar doğru bir karardır? Bu görevliler ayrıca aynı cinsten insanlar arasında evlilik yapmasına da izin veren kişilerdir. İşte bu uç noktalarda bulunmak insan ahlakına ve doğasına aykırıdır. Buna demokrasi denmez. Buna hakim çevrelerin sorumsuzluğu denir." ifadelerini kullandı.

Batı savaşı besliyor "BATI SAVAŞI BESLİYOR"

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