İsveç’teki Kur’an yakma eylemine Rus Müslümanlarından tepki: Avrupa savaşa neden olacak hisleri besliyor

Rusya Ulema Kurulu Başkanı Şamil Alyautdinov, "Umarım devlet kademelerinde önemli görevlerde yer alan kişiler bu konuda biraz düşünürler. İnanan insanlar ve özellikle de mukaddes kitapla alay edilmesi ve aşığılanması eylemine izin vermeleri ne kadar doğru bir karardır? Bu görevliler ayrıca aynı cinsten insanlar arasında evlilik yapmasına da izin veren kişilerdir. İşte bu uç noktalarda bulunmak insan ahlakına ve doğasına aykırıdır. Buna demokrasi denmez. Buna hakim çevrelerin sorumsuzluğu denir." ifadelerini kullandı.

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