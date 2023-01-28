İsveç’teki Kur’an yakma eylemine Rus Müslümanlarından tepki: Avrupa savaşa neden olacak hisleri besliyor
İsveç'te Kur'an-ı Kerime'e karşı yapılan saldırı tüm dünya Müslümanlarından tepki görüyor. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Rusya Ulema Kurulu Başkanı Şamil Alyautdinov da Rusya'daki Müslümanları temsilen çirkin saldırıyı kınadı. İşte A Haber’e özel açıklamalar…
İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan tarafından yapılan provokasyonun yankıları sürüyor. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen İsveç polisinin koruması eşliğinde gerçekleşen çirkin gösteriye başta İslam dünyası olmak üzere pek çok ülkeden tepki yağıyor.
Son olarak Rusya'daki Müslümanları temsilen Rusya Ulema Kurulu Başkanı Şamil Alyautdinov da çirkin saldırıyı kınadı. A Haber'e konuşan Ulema Kurulu Başkanı, Alyautdinov Avrupa'nın inanç konusundaki ikiyüzlülüğüne dikkat çekti.
Alyautdinov, "Maalesef Avrupa daha gençlik dönemini yaşayan demokrasi sürecinde bir taraftan farklı görüşlere ve inançlara özgürlük tanırken, diğer taraftan da devletler arasında savaşların çıkmasına kadar gidebilecek nefret ve düşmanlık hislerini besliyor. Bu artık her kesin tarafından bilinen bir gerçekliktir." dedi.
Alyautdinov, İsveç makamlarının Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı sessiz kalmalarını eleştirdi, Batılı siyasetçileri sorumsuz olmakla suçladı.
Rusya Ulema Kurulu Başkanı Şamil Alyautdinov, "Umarım devlet kademelerinde önemli görevlerde yer alan kişiler bu konuda biraz düşünürler. İnanan insanlar ve özellikle de mukaddes kitapla alay edilmesi ve aşığılanması eylemine izin vermeleri ne kadar doğru bir karardır? Bu görevliler ayrıca aynı cinsten insanlar arasında evlilik yapmasına da izin veren kişilerdir. İşte bu uç noktalarda bulunmak insan ahlakına ve doğasına aykırıdır. Buna demokrasi denmez. Buna hakim çevrelerin sorumsuzluğu denir." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EMNİYET'E TAZE KAN! 10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...
- Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver! BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ hangi borçları kapsıyor? Vergiler, cezalar, KYK borçları, SGK primleri...
- LAPA LAPA GELİYOR! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı son dakika tarih verdi! Güncel hava durumu raporu
- MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE: 2023 Muğla Merkez, Bodrum, Fethiye kura sonucu isim listesi SORGULAMA!
- 27 Ocak reyting sonuçları 2023: Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti, Barbaros Hayreddin... İşte dünün birincisi...
- OGM memur alımı ilanı 2023: Orman Genel Müdürlüğü 1.128 personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar ve kadro dağılımı...
- Uzman çavuş kadro son dakika var mı, olacak mı? Kapsam genişliyor! Sözleşmeliye kadroda yeni gelişme...
- Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...
- Esra Erol'da Hasan Yılan - Zeynep Yılan olayı nedir? "Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!" Paranormal olaylar...
- İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2023? İlave tediye ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Yalı Çapkını 19. bölüm CANLI İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 27 Ocak 2023 SON BÖLÜM!
- Miktar değişti, e Devlet'ten başvurulacak! Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...