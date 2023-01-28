Ege'nin en büyük tüneli açılıyor! Honaz Tüneli Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayacak
Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayacak Honaz Tüneli ve Çevre Yolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Peki bu tünelle birlikte sürücülere ne gibi kolaylıklar sağlanacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu.
Ege'nin en büyük tüneli olan Honaz Tüneli Denizli'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Honaz Tüneli Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayacak. Şehir trafiğini önemli ölçüde azaltacak. Seyahat süresi 45 dakikadan 10 dakikaya inecek.
Çevre yolu zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacak. Tünelle birlikte trafik güvenliği ve sürüş konforu artacak Honaz tüneli bölgeye ne kazandıracak? ? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları:
"Hem Denizli için hem de bölgemiz için çok kıymetli işlerden bir tanesini açmanın gururunu yaşıyoruz. Şu anda bizler Honaz Tüneli'nin giriş noktasında bulunuyoruz. Burası önemli bir koridor. Özellikle Ankara ve İzmir'den gelen araçların Antalya istikametine gidişleri ve dönüşleri sağlayan önemli yol.
Tabi daha önceden şehir merkezinden giden bir yoldu. Günlük yaklaşık 30 bin aracın geçtiği bir yoldan bahsediyoruz. Bugün itibarıyla bunu tamamen Denizli'nin dışına alıp çevreyoluyla birlikte Denizli'nin şehir içi trafiğine nefes aldırıyoruz. Toplamda Denizli Çevreyolu 32 kilometre. Bunun 18 km'sini daha önce açmıştık. Bugün itibarıyla 14 km'sini trafiğe açıyoruz.
28 km'nin 14 km'ye düşürülmüş hali. Burada yol tam 14 km kısalıyor açacağımız çevreyolu ve tünelle birlikte. Tabi bunlar bölgeye müthiş bir hız kazandıracak. Bölgenin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacak. Yapılan bu güçlü altyapı projeleri sayesinde bölgenin yatırımcı potansiyeli artıyor. Burada hem istihdam hem üretim artıyor.
Tarımda, turizmde, ticarette hareketlilik çok daha fazla oluyor. Ayrıca tabi bu yaptığımız yollar mesafelerin kısalması nedeniyle sadece Denizli Çevreyolu'nun ekonomiye katkısı tam 800 milyon TL olacak. Bunun da sebebi buradaki akaryakıt ve zaman tasarrufudur. Bunun yanında bu kısalan mesafeler nedeniyle egzoz emisyonun azalmasından dolayı da 8 bin ton emisyon azalımı sağlayarak çevresel faydalar sağlayacağız."
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