Ege’nin en büyük tüneli açılıyor! Honaz Tüneli Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayacak

Tarımda, turizmde, ticarette hareketlilik çok daha fazla oluyor. Ayrıca tabi bu yaptığımız yollar mesafelerin kısalması nedeniyle sadece Denizli Çevreyolu'nun ekonomiye katkısı tam 800 milyon TL olacak. Bunun da sebebi buradaki akaryakıt ve zaman tasarrufudur. Bunun yanında bu kısalan mesafeler nedeniyle egzoz emisyonun azalmasından dolayı da 8 bin ton emisyon azalımı sağlayarak çevresel faydalar sağlayacağız."

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