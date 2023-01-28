Sanayide gaza ve elektriğe indirim | 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak! Yeni indirimlerin müjdesi
Sanayide kullanılan hem elektrik hem de doğal gaza bu hafta indirim geldi. İndirimler 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni indirimler olacak mı? İndirim halka yansıyacak mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal'ın konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Abdulkadir Develi değerlendirdi.
BOTAŞ, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gaz toptan satış fiyatlarına indirim yaptı. BOTAŞ'ın indirimi yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 arasında değişti. Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz toptan satış fiyatlarında da yüzde 16,67 oranında indirim gerçekleşti. İndirimler 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Peki yeni indirimler olacak mı? İndirim halka yansıyacak mı? ? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal'ın konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Abdulkadir Develi değerlendirdi.
Abdulkadir Develi'nin öne çıkan sözleri:
"2022 yılı aslında enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğu bir yıldı. Dolayısıyla dünya yüksek enflasyonlar ortaya çıktı. Ülkemizde bu enflasyon oranlarında etkilendi. Enerji, enflasyon için en temel girdi maliyetlerinden bir tanesidir. Elektrik üretiminde biz yüzde 30 civarında doğal gaz kullanıyoruz. Büyüyen bir ekonomi var, nüfus artıyor enerji ihtiyacımızda artışa neden oluyor.
Bu bağlamda yapılan indirimi oldukça anlamlı buluyorum. Enerji maliyetlerini direkt olarak firmalar açısından azaltacak bir adım olarak ben bunu nitelendiriyorum. Yüzde 13 ila yüzde 16 arasında bir maliyet düşüşünün enflasyona olan katkısı da pozitif olacaktır. Yani enflasyonu azaltacak bir durum ortaya çıkaracaktır. Enflasyonun düşmesi için üzerinde bir baskı oluşturacaktır.
Enerji ve girdi maliyetleri azalınca üretim maliyetleri azalacaktır. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı Avrupa'da enerji maliyetlerinde büyük bir artış söz konusu. Tam bu noktada biz ülke olarak enerji ile ilgili indirime yani elektrik üretimi için kaynak olarak kullanılan doğal gaza indirim yapıyoruz. Bunun etkisini bizzat göreceğiz.
Maliyetlerin düşmesiyle birlikte bu ülke ihracatını daha avantajlı hale getirecektir. Daha düşül maliyetli ihracat yapma imkanı sağlayacaktır. Aynı zamanda üretilen mal ve hizmetlerin aşağı doğru baskılanma durumu söz konusu olacaktır. Yani enflasyon ile mücadelede pozitif bir katkıya yol açacağını bu noktadan söylemek yerinde olacaktır.
Biz elektriği büyük oranda doğal gazdan elde ediyoruz. İndirimlerin devamının geleceğini şöyle ifade edebiliriz; mart ayı itibarıyla Karadeniz'deki doğal gaz kaynakları sisteme girecek. Biz buradan kendi milli enerjimizi ürettiğimiz zaman ve bununla beraber yenilebilir enerjide üretimi arttırdığımız anda bu indirimler sürecek. Bu direkt olarak yansıyacaktır."
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