Sanayide gaza ve elektriğe indirim | 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak! Yeni indirimlerin müjdesi

Abdulkadir Develi'nin öne çıkan sözleri:

"2022 yılı aslında enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğu bir yıldı. Dolayısıyla dünya yüksek enflasyonlar ortaya çıktı. Ülkemizde bu enflasyon oranlarında etkilendi. Enerji, enflasyon için en temel girdi maliyetlerinden bir tanesidir. Elektrik üretiminde biz yüzde 30 civarında doğal gaz kullanıyoruz. Büyüyen bir ekonomi var, nüfus artıyor enerji ihtiyacımızda artışa neden oluyor.