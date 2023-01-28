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İsveç’teki Kur’an yakma eylemine Rus Müslümanlarından tepki: Avrupa savaşa neden olacak hisleri besliyor

A Haber
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Giriş: 28.01.2023 11:21
İsveç'te Kur'an-ı Kerime'e karşı yapılan saldırı tüm dünya Müslümanlarından tepki görüyor. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Rusya Ulema Kurulu Başkanı Şamil Alyautdinov da Rusya'daki Müslümanları temsilen çirkin saldırıyı kınadı. İşte A Haber’e özel açıklamalar…
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