İsveç’teki Kur’an yakma eylemine Rus Müslümanlarından tepki: Avrupa savaşa neden olacak hisleri besliyor

İsveç'te Kur'an-ı Kerime'e karşı yapılan saldırı tüm dünya Müslümanlarından tepki görüyor. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Rusya Ulema Kurulu Başkanı Şamil Alyautdinov da Rusya'daki Müslümanları temsilen çirkin saldırıyı kınadı. İşte A Haber’e özel açıklamalar…

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