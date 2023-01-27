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Son dakika: İsveç’in ikiyüzlülüğü İsrailli diplomatın paylaşımı ile deşifre oldu: Tevrat yakmak yasak, Kur'an yakmak serbest! Türkiye'den sert tepki

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Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Son dakika: İsveç’in ikiyüzlülüğü İsrailli diplomatın paylaşımı ile deşifre oldu: Tevrat yakmak yasak, Kur’an yakmak serbest! Türkiye’den sert tepki

Son dakika haberi... Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveçli makamların izni ve koruması dahilinde gerçekleşen skandal eyleme tepkiler sürerken Stokholm yönetiminin ikiyüzlülüğünü ortaya koyan bir gelişme yaşandı. İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, büyükelçilikleri önündeki Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına “ifade hürriyeti” diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır." dedi.

Danimarka ve İsveç’e Kur’an yakma tepkisi DANİMARKA VE İSVEÇ'E KUR'AN YAKMA TEPKİSİ

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor. Danimarkalı siyasetçi Paludan'ın Türk elçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasına izin veren İsveç'in ikiyüzlülüğü İsrailli diplomatın paylaşımı ile ortaya çıktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'in bu tavrına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

İşte Ömer Çelik'in açıklamaları:

"İsveç makamlarının, İsrail'in Stockholm büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesi çok doğru ve isabetli bir karardır. Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz.

Aynı İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına "ifade hürriyeti" diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Anti-semitizm ve İslam düşmanlığı insanlık suçlarıdır. İsveç makamlarını yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz."

TEVRAT YAKMAK YASAK, KUR'AN YAKMAK SERBEST!

Paludan'ın Kur'an yakmasına "özgürlük" söylemi adı altında izin veren İsveç yönetimi, İsrail Büyükelçiliği önünde yapılması planlanan Tevrat yakma eylemine ise izin verilmediğini açıkladı.

İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu.

Kulman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyükelçiliğin İsveç makamları önündeki girişimleri ve yerel Yahudi cemaatinin unsurlarıyla ortak faaliyetin ardından - aşırılık yanlısı organizatörlerin bir Tevrat parşömeni yakmayı planladıkları gösteriyi düzenleme talebini geri çekmelerinden mutluyuz." diyerek İsveç yönetimine teşekkür etti.

İSVEÇ'İN NATO TALEBİNE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VETO

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, terör örgütlerine kucak açan ve Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin veren İsveç'e, NATO konusunda çok sert tepki gösterdi.

"Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez." diyen Başkan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO'ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." ifadeleriyle NATO'ya katılım talebine 'ret' sinyali verdi.

İSVEÇ BAŞBAKANI'NDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Erdoğan'ın NATO kapısını kapattığı İsveç'in içinde bulunduğu zor durumu yansıtan açıklama ise bizzat Başbakan Ulf Kristersson'dan gelmişti.

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