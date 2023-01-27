Son dakika: İsveç’in ikiyüzlülüğü İsrailli diplomatın paylaşımı ile deşifre oldu: Tevrat yakmak yasak, Kur’an yakmak serbest! Türkiye’den sert tepki

İşte Ömer Çelik'in açıklamaları:

"İsveç makamlarının, İsrail'in Stockholm büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesi çok doğru ve isabetli bir karardır. Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz.

Aynı İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına "ifade hürriyeti" diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Anti-semitizm ve İslam düşmanlığı insanlık suçlarıdır. İsveç makamlarını yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz."