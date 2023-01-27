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Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e saldırı hazırlığı! Danimarka Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

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Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Son dakika: Kur’an-ı Kerim’e saldırı hazırlığı! Danimarka Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika haberleri... Danimarka’da Kur'an-ı Kerim’e karşı saldırı hazırlığı yapıldığının öğrenilmesi üzerine, Danimarka Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi’ye, Türkiye'nin açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığı ifade edildi.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi, 'Danimarka'da bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine' Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka'da bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenildiği kaydedildi.

Bunun üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığının belirtildiği açıklamada, "Büyükelçi'ye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığımız ve Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilmiş, söz konusu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır." denildi.

KUR'AN-I KERİM'E SALDIRI HAZIRLIĞI

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, skandal bir açıklamaya imza attı. Provokatör, Ankara, İsveç'e NATO'ya giriş izni verene kadar her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakacağını duyurdu.

NATO üyeliği Ankara'nın onayına bağlı olan İsveç'te ırkçılık ve nefret dolu bir provokasyona imza atan Rasmus Paludan bir kez daha gündemde.

Türkiye'nin tepkisi sonrası İsveç Başbakanı geri adım atarken provokasyonun mimarı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, skandal bir açıklamaya imza attı.

Paludan, Ankara, İsveç'e NATO'ya giriş izni verene kadar her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakacağını açıkladı.

HER CUMA KURAN YAKMAKLA TEHDİT ETTİ

Sputnik International'da yer alan habere göre, Paludan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve adeta Türkiye'yi tehdit eden şu provokatif açıklamaya imza attı;

"Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu ilan edeceğim. Madem İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemiyor, bunu yapana kadar ona ifade özgürlüğünü öğretmem gerekiyor."

Aynı habere göre, Paludan bugün Kopenhag'da Türk büyükelçiliği dışında, biri cami yakınında ve biri Rusya büyükelçiliği yakınında olmak üzere üç yerde Kuran yakmayı planlıyor.

DANİMARKA DA İZİNE DE İHTİYACI YOK

İsveç'in aksine, Paludan'ın Danimarka'da izne de ihtiyacı yok. Ancak bir eylemi gerçekleştirmeden 24 saat önce yetkililere haber vermesi gerekiyor.

İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor.

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