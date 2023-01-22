Son dakika: AK Parti’den İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar

İsveç ve Türkiye arasında yükselen tansiyondan faydalanmak isteyen aşırı sağcı Rasmus Paludan ise İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunmuştu. İsveç de bu eylemin gerçekleştirilmesini kabul etti.

İsveç'in ifade özgürlüğü kisvesi altında onay verdiği bu eyleme Türkiye'den anında tepki geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Pal Jonson'un ziyaretinin 'Önemi kalmadı' ifadeleri ile iptal edildiğini duyurdu. Bu açıklama İsveç basınında 'son dakika' koduyla duyuruldu.