İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak 40 ülkede hatim okundu
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunun (İDDEF), 40 ülkedeki medreselerinde eğitim alan öğrencileri ve görevli hocaları, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki amacıyla hatim okudu.
İDDEF'ten yapılan açıklamada, Sıkı Yön Partisi'nin Danimarkalı lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki eylemine izin verildiği hatırlatılarak, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının açık bir nefret ve insanlık suçu olduğu belirtildi.
Bu çirkin saldırıya İDDEF'in dünyanın dört bir yanında bulunan medreselerinde hatim okunarak tepki gösterildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milyonlarca Müslüman'ı ve Türkiye'yi nefretle hedef alan eylemi ve eyleme izin veren İsveç makamlarını şiddetle telin ediyoruz. Belirtmek istiyoruz ki her anlamda nefreti ve küfrü, özgürlükler kapsamında değerlendiren Batı zihniyeti, nefretinin ve düşmanlığının altında kalarak yıkılacaktır. Allah, Saff Suresi'nde 'Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.' buyuruyor."
Açıklamada, İDDEF'in Gine, Somali, Etiyopya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 40 ülkedeki 100 eğitim merkezi ile 80 medresesinde okunan hatimlerin ardından Müslümanların birlik ve beraberliği için dua edildiği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023: Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
- Sağlık Bakanlığı son duyurular! Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı yeni alım tarihi açıklandı mı?
- ŞAHMERAN EFSANESİ nedir? Nerede geçmektedir? Şahmeran ne demek? Cemşab, Lokman Hekim mi?
- MTV taksit yapan bankalar: 2023 1. taksit MTV sorgulama ve ödeme nasıl yapılır? MTV son ödeme tarihi ne zaman?
- İlk cemre ne zaman düşüyor 2023? İlk havaya cemre ne zaman düşer?
- Yarın KANDİL Mİ? 26 Ocak Ne kandili? 2023 Regaip, Miraç, Berat kandil tarihleri ne zaman? DİYANET KANDİL TAKVİMİ
- ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? TAKVİM GÜNCELLENDİ!
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olur? AÖF sonuç sayfası...
- Hafızlık sınav SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? 2023 Hafızlık Sınav Sonuçları nereden öğrenilir?
- Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 25 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- 2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tütün ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı, ne kadar yatacak?
- 25 Ocak EYT bugün Meclis'e gelecek mi? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi son durum!