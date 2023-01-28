Rasmus Paludan'dan yine Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! Danimarka basını yangın yeri: Aptal | İsveç'ten akılalmaz sözler: Üzüldüyseler 100 tane daha yakın
İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, aynı provokasyonu bu kez Danimarka polisinin izniyle Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin karşısında gerçekleştirdi. Paludan'ın eylem esnasında çelik yelek ve kask giymesi ise dikkatlerden kaçmadı. Rasmus Paludan'a, Danimarka ve İsveç basınından tepki geldi. Öte yandan İsveç'ten peş peşe skandal açıklamalar geldi. Türkiye'nin tepkisinin abartılı olduğu belirtildi ve "Üzülürlerse 100 tane daha yakın" ifadeleri kullanıldı.
Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü. Aradan daha bir hafta geçmemişken Paludan bu sefer cuma namazı sonrası çirkin eylemlerine kaldığı yerden devam etti. Paludan'dan gerilimi tekrar en üst seviyeye çıkaracak bir hareket geldi. Palu'dan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran'ı Kerim-i tekrar yaktı. Paludan'ın eylem esnasında çelik yelek ve kask giymesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Paludan, Türkiye, İsveç'i NATO'ya kabul etmesi durumunda, ömrü boyunca bir daha asla bir Türk Elçiliği binası önünde eylem yapmayacağını da belirtti. Kuran yakma eylemini gerçekleştirmeye başlayan Paludan'a, Danimarka Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) ile Danimarka'da yaşayan bir grup Türk marşlarla karşılık verdi ve karşı eylemde bulundu.
SİNİR BOZUCU
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, eylemin kendisini rahatsız ettiğini belirtirken, Paludan için "Bu, sinir bozucu bir şekilde davranan bir kişidir" ifadesini kullandı.
RUSYA'DAN KINAMA
Danimarka'daki Rus Büyükelçiliği'nin açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada saldırıyı gerçekleştirenler "şarlatan" olarak nitelendirilerek, "İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz" sözlerine yer verildi.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: İSVEÇ'İN İKİYÜZLÜLÜĞÜ
Öte yandan İsveç, İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat sayfası yakma eylemine izin vermedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının Tevrat yakılması eylemini engellemesinin çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu belirterek, "Aynı İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına 'ifade hürriyeti' diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Anti-semitizm ve İslam düşmanlığı insanlık suçlarıdır. İsveç makamlarını yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
İSVEÇ VE DANİMARKA'NIN GÜNDEMİ PALUDAN
Tüm bu gelişmeler yaşanırken İsveç ve Danimarka basını yangın yerine döndü. Danimarka'nın İngilizce yayın yapan basın kuruluşu CPH Post, Paludan'a ilk sıradan yer verdi. Söz konusu haberde Paludan'ın skandal hareketlerinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişinin zorlaşacağı aktarıldı.
"KRİZİN ÇÖZÜLMESİ ZOR GÖZÜKÜYOR"
Danimarka basınında ses getiren bir diğer haber ise ülkenin en önemli gazetelerinden olan POLITIKEN'den geldi. Haberde, Paludan'ın Kuran'ı Kerime yaptığı çirkin hareketin yanı sıra dünya genelinden gelen tepkiler yer aldı. Gazete gündem olan habere 'Paludan protestolara yol açıyor, krizin çözülmesi zor gözüküyor' başlığını attı.
"KUR'AN YAKMAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MÜDÜR?'
Yine ülkenin önde gelen kuruluşlarından olan Svenska Dagbladet de skandalı manşetine taşıdı. Haberde, Kuran-ı Kerim'i yakmanın ifade özgürlüğü olduğunu iddia eden Paludan'a gönderme yapılarak 'Kuran'ı Kerim yakmak ifade özgürlüğü müdür?' başlığı kullanıldı.
'APTAL PALUDAN'
Son olarak ise olay Sydsvenskan haber sitesinde de kendine yer buldu. Burada da Paludan'un Putin ile olan bağlantısı manşete taşındı. Söz konusu habere 'Aptal Paludan Putin için faydalı oldu' başlığı atıldı.
'AYNI ŞARLATANLIK"
Türkiye, ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Danimarka'da Kuran-ı Kerim'i yakma eylemine tepki gösterdi. Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verilmesi nedeniyle Türkiye'nin tepkisi aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Paludan'ın eyleminin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsveç ve Hollanda'dan sonra bu defa Danimarka'da gerçekleştirilen bu alçak eylemin tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe vericidir. Avrupa'da Müslümanları ötekileştiren bu eylemler karşısında tepkisiz kalan yönetimleri, savunduklarını iddia ettikleri evrensel değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmamaya davet ediyoruz."
PALUDAN'I İSVEÇ'E KİM DAVET ETTİ?
Stockholm merkezli Aftonbladet gazetesi 'Kur'an-ı Kerim'i elinde tutan ve ateşe veren Paludan ancak onun arkasındaki isim kim?' diye sordu ve Paludan'ı İsveç'e kimin çağırdığını sorguladı.
Victor Stenquist imzalı haberde Paludan'ın 'Davet olmasaydı gelmezdim' dediği belirtildi. Paludan gazeteye yaptığı açıklamada kendisini kimin davet ettiğini hatırlamadığı öne sürdü ve "Fikrin ilk olarak bir telefon görüşmesinde ortaya çıktığını varsayıyorum ancak telefonda kiminle konuştuğumu tam olarak hatırlamıyorum .O hafta yaklaşık 20 kişi ile görüştüm" ifadelerini kullandı.
İSVEÇ DEMOKRATLARI PARTİSİ'NDEN PEŞ PEŞE SKANDAL AÇIKLAMALAR: ÜZÜLÜRLERSE 100 TANE DAHA YAKIN
İsveç televizyonu SVT'nin internet sitesinde yayınlanan bir analizde, Başbakan Ulf Kristersson'un kutsal kitabı yakılan Müslümanlara karşı beslediği sempatinin İsveç Demokratları Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson'un tepkisine neden olduğu yazıldı.
SVT'ye göre Jimmie Akesson, ifade özgürlüğünü kısıtlamak isteyenlere sempati duymanın 'tehlikeli' olduğunu belirtti. Aynı partiden bir başka isim Adalet Komitesi başkanı Richard Jomshof ise daha ileri gitti ve haddini aşan ifadeler kullandı.
Jomshof, Dagens industri'ye verdiği röportajda Kur'an-ı Kerim yakmanın ifade özgürlüğünü kullanmanın yanlış bir yolu olmasına rağmen, Türkiye'nin tepkisinin abartılı olduğunu belirtti ve 'Üzülürlerse 100 tane daha yakın' dedi.
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