Rasmus Paludan’dan yine Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Danimarka basını yangın yeri: Aptal | İsveç’ten akılalmaz sözler: Üzüldüyseler 100 tane daha yakın

'APTAL PALUDAN'

Son olarak ise olay Sydsvenskan haber sitesinde de kendine yer buldu. Burada da Paludan'un Putin ile olan bağlantısı manşete taşındı. Söz konusu habere 'Aptal Paludan Putin için faydalı oldu' başlığı atıldı.

'AYNI ŞARLATANLIK"

Türkiye, ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Danimarka'da Kuran-ı Kerim'i yakma eylemine tepki gösterdi. Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verilmesi nedeniyle Türkiye'nin tepkisi aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Paludan'ın eyleminin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsveç ve Hollanda'dan sonra bu defa Danimarka'da gerçekleştirilen bu alçak eylemin tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe vericidir. Avrupa'da Müslümanları ötekileştiren bu eylemler karşısında tepkisiz kalan yönetimleri, savunduklarını iddia ettikleri evrensel değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmamaya davet ediyoruz."





PALUDAN'I İSVEÇ'E KİM DAVET ETTİ?

Stockholm merkezli Aftonbladet gazetesi 'Kur'an-ı Kerim'i elinde tutan ve ateşe veren Paludan ancak onun arkasındaki isim kim?' diye sordu ve Paludan'ı İsveç'e kimin çağırdığını sorguladı.

Victor Stenquist imzalı haberde Paludan'ın 'Davet olmasaydı gelmezdim' dediği belirtildi. Paludan gazeteye yaptığı açıklamada kendisini kimin davet ettiğini hatırlamadığı öne sürdü ve "Fikrin ilk olarak bir telefon görüşmesinde ortaya çıktığını varsayıyorum ancak telefonda kiminle konuştuğumu tam olarak hatırlamıyorum .O hafta yaklaşık 20 kişi ile görüştüm" ifadelerini kullandı.