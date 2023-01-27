İsveç'in ikiyüzlülüğü! Kur'an yakılmasına izin verip Tevrat yakma eylemini veto ettiler
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveçli makamların izni ve koruması dahilinde gerçekleşen skandal eyleme tepkiler sürerken Stokholm yönetiminin ikiyüzlülüğünü ortaya koyan bir gelişme yaşandı. İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, büyükelçilikleri önündeki Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu.
Aşırı sağcı Paludan'a kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Stockholm Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni verildiği belirtilmişti.
TEVRAT YAKMAK YASAK, KUR'AN YAKMAK SERBEST!
Paludan'ın Kur'an yakmasına "özgürlük" söylemi adı altında izin veren İsveç yönetimi, İsrail Büyükelçiliği önünde yapılması planlanan Tevrat yakma eylemine ise izin verilmediğini açıkladı.
İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu.
Kulman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyükelçiliğin İsveç makamları önündeki girişimleri ve yerel Yahudi cemaatinin unsurlarıyla ortak faaliyetin ardından - aşırılık yanlısı organizatörlerin bir Tevrat parşömeni yakmayı planladıkları gösteriyi düzenleme talebini geri çekmelerinden mutluyuz." diyerek İsveç yönetimine teşekkür etti.
İSVEÇ'İN NATO TALEBİNE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VETO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, terör örgütlerine kucak açan ve Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin veren İsveç'e, NATO konusunda çok sert tepki gösterdi.
"Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez." diyen Başkan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO'ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." ifadeleriyle NATO'ya katılım talebine 'ret' sinyali verdi.
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