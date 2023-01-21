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İsveç’in Kur’an’ı Kerim yakılmasına izin vermesi tepki çekti

A Haber
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Giriş: 21.01.2023 15:57
Güncelleme:21.01.2023 16:36
İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verme kararına sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Öte yandan Uluslararası Demokratlar Birliği Stockholm’de büyükelçilik önünde verilen kararı protesto etti. Gelişmeleri Almanya’dan A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş değerlendirdi.
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