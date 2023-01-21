Rasmus Paludan’ın Kur’an yakmasına Dışişleri Bakanlığından tepki: Saldırıyı lanetliyoruz

İsveçli makamların izniyle ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Kur'an-ı kerim'in yakılmasına Dışişleri’nden sert tepki geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada, “Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Bu aşağılık eylem İslam düşmanlığı ve ayrımcılıktır. İsveç'i somut tedbirler almaya çağırıyoruz. İslam düşmanı provokatif eylem nefret suçudur.” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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