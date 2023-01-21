İmamoğlu bir tek 'adayım' demedi: "Sırtımı Türkiye'ye yasladım heyecanlıyım gencim"
2023 seçimlerine kısa bir süre kala Millet İttifakı'ndaki adaylık krizinin nereye varacağı merakla beklenirken İmamoğlu ve Akşener'in Kılıçdaroğlu'na çektiği "Saraçhane Operasyonu" Türk siyasetinde günlerce konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu bu operasyon sonrası apar topar Türkiye'ye dönerek İmamoğlu'na "16 milyon İstanbullu seninle" açıklamasıyla "Senin işin belediye başkanlığı" mesajını vermişti. Bu süreçten sonra 15 Anadolu ilini gezme kararı alan İmamoğlu Kastamonu'da yaptığı açıklamada "Sırtımı Türkiye'ye yasladım heyecanlıyım gencim" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu sözleri adaylık iddialarını güçlendirirken İmamoğlu'nun CHP'den ayrılıp İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarını da güçlendirdi. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık savaşları büyürken İmamoğlu ile Akşener tarafından Kılıçdaroğlu'na çekilen "Saraçhane Operasyonu" yankıları uzun süre siyaset gündeminde yer almıştı.
16 MİLYON YERİNE 85 MİLYON VURGUSU
Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da "icazet" ziyareti yaptığı esnalarda ikilinin apar topar Saraçhane'de vatandaşlarla bir araya gelmesi dikkat çekerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de yanında" sözleri İmamoğlu'nu adaylık konusunda ön plana attığı şeklinde yorumlanmıştı.
"SENİN İŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI"
Bu çıkış sonrası apar topar Almanya'dan dönen ve soluğu İmamoğlu'nun yanında alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda sürekli olarak "16 milyon İstanbullu" vurgusunu yaparak adeta İmamoğlu'na "Senin işin belediye başkanlığı" mesajını verdi.
15 ŞEHRİ KAPSAYAN ANADOLU TURU
Saraçhane Operasyonu sonrasında kendisini yine ön plana çıkarmak isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kardeş belediyelerle hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılmak üzere bugün 15 şehri kapsayan bir Anadolu turuna başladı. İmamoğlu'nun bu gezi planı kulislerde seçim hazırlığı olarak yorumlandı.
"SIRTIMI TÜRKİYE'YE YASLADIM HEYECANLIYIM GENCİM"
İmamoğlu Kastamonu'da yaptığı açıklamada "Ben sırtımı Türkiye'mize yasladım. Heyecanım o kadar yüksek ki kendimi o kadar genç hissediyorum ki dere tepe gezeceğiz. Memleketimizin her yerini dolaşacağız ve göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU KARŞISINDA ADAYLIK SİNYALİ
Sürekli bu tarzda çıkışlarıyla bilinen İmamoğlu'nun sözleri "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak kendi adaylığı için sinyal veriyor" şeklinde yorumlandı.
YÜKÜMÜZ AĞIR
Karabük'te de açıklamalarda bulunan İmamoğlu sorumluluklarının büyük olduğunu vurgulayarak, "Yükümüz ağır. Milletçe gençliğimiz var. Başardık, yine başaracağız." dedi.
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