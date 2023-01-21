İmamoğlu bir tek 'adayım' demedi: "Sırtımı Türkiye'ye yasladım heyecanlıyım gencim"

"SIRTIMI TÜRKİYE'YE YASLADIM HEYECANLIYIM GENCİM"

İmamoğlu Kastamonu'da yaptığı açıklamada "Ben sırtımı Türkiye'mize yasladım. Heyecanım o kadar yüksek ki kendimi o kadar genç hissediyorum ki dere tepe gezeceğiz. Memleketimizin her yerini dolaşacağız ve göreceksiniz." ifadelerini kullandı.