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Bakan Akar ziyaretin iptal edildiğini duyurmuştu! İsveçli bakandan ilk açıklama: Türkiye ile ilişkilerimiz çok önemli

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2023
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Bakan Akar ziyaretin iptal edildiğini duyurmuştu! İsveçli bakandan ilk açıklama: Türkiye ile ilişkilerimiz çok önemli

İsveç hükümetinin skandal tutumları sonrası Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin iptal edildiğini duyurdu. İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson resmi sosyal medya hesabından “Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli. Diyaloğu ileri bir tarihte sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

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