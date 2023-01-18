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İsveç'teki skandal Finlandiya'ya sıçradı! PKK'lı teröristlerin maketli saldırısını karikatüre çevirdiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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İsveç’teki skandal Finlandiya’ya sıçradı! PKK’lı teröristlerin maketli saldırısını karikatüre çevirdiler

NATO'ya girmek için Türkiye'nin koyduğu "terörle mücadele" şartına uyacağını beyan eden İsveç, sözünde durmadı. 11 Ocak'ta ülkenin başkenti Stockholm Belediye binasının karşısında terör örgütü PKK'lılar kurdukları düzenekle Başkan Erdoğan'ın maketini astı. Skandal yine PKK’ya destek veren Finlandiya sıçradı. Finlandiya basını PKK'lı teröristlerin maketli saldırısını karikatüre çevrildi. Anadolu Ajansı muhabiri Atilla Altuntaş A Haber canlı yayınında son gelişmeleri aktardı.

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