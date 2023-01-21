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Altında yükseliş sürecek mi? Ons altındaki hızlı yükseliş devam edecek mi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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Altında yükseliş sürecek mi? Ons altındaki hızlı yükseliş devam edecek mi?

Ons altındaki hızlı yükseliş gram altın tarafında tarihi yüksek seviyeyi ortaya çıkardı. Gram altın bin 171 liraya kadar çıktı. Gram altın son bir yılda yüzde 46 değer kazandı. Peki gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? 2023 altın yılı mı olacak? Altın neden artıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican değerlendirdi.

Altın ABD ekonomik verileri ve FED'in faiz artırma sinyallerinin zayıflamasının ardından yükselişe geçti. Altın ons başına 1.934 dolar, gram altın ise 1.171 TL lira seviyesini gördü ve tarihi zirveleri test etti.

Öte yandan gram altın son bir yılda yüzde 46 değer kazandı ve yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki bundan sonra altının yönü ne olur? Gram ve çeyrek altın kaç para? Altın almalı mı satmalı mı?

Doç. Dr. Cüneyt Dirican'ın öne çıkan sözleri:

"Altın sanayide kullanılabile ve işlenebilen bir emtia. Hatta ve hatta yenilebilen değerli bir maden türü. Uydu ve kablo yapımına kadar birçok alanda hayatımızın içinde yer alıyor. Dünya Altın Konseyi diye üst bir çatı var. Oranın verilerine baktığımız zaman bugüne kadar yaklaşık 205 bin ton civarında altın yeryüzüne çıkarılabildi. Bu o kadarda kolay bir iş değildir. Yani arzı limitli bir kıymetli maden.

Altının yüzde 46'sı ziynet eşyası olarak kullanılıyor. Hindistan gibi biz de altını seven bir ülkeyiz. Yani düğün sezonu açıldığı zaman altının fiyatı hareketleniyor. Mevcut altının yaklaşık olarak yüzde 17'si merkez bankalarında tutuluyor. Merkez bankaları son 3-4 yıldır altına daha fazla talep gösteriyor. 2019'da yüzde 8 civarında olan talep şu anda yüzde 23'lerden fazla.

Uzun zamandır Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan ve Çin gibi merkez bankaları altın alımı yapıyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi de dünyanın içinden geçtiği enflasyonist süreçtir. Başta ABD olmak üzere resesyon konuşuluyor. Geçmiş veriler ışığında bakıldığında enflasyonla beraber altın yükseliş gösteriyor. Savaş ve enerji maliyetlerinin arttığı dönemlerde altın da yükseliş gösteriyor.

Küreselde altının fiyatlaması ons bazında değerlendirilir. Yatırımcının onsla beraber yönü görmeye çalışması lazım. Türkiye'de gram altın bir tek ons fiyatından etkilenmiyor. Dolar/TL ilişkisinin de altın üzerinde etkisi var. Kurun artmaya meyillendiği dönemlerde altın bundan etkileniyor. Merkez Bankası'nın sıkı para politikaları bence doğru. Dolar/TL'nin sabit gidiyor olması sebebiyle bizdeki gram altın doğrusal gidiyor.

Altının onsu yükselirken biz de FED'in de faiz kararına bağlı olarak ters grafik izleyebilir. Doğrusaldır ama ters gidebilir. Buna yatırımcılar dikkat etmeli. Şu anda gram altın bin 1160 ve 70 TL seviyelerinde seyrediyor. Burada bir seviye vermek doğru değil yasalar ve mevzuatlar gereği. Telegram ve WhatsApp gibi yerlerdeki gruplar işi dolandırıcılığa götürebiliyor. Yatırım işlerini yatırım kuruluşlarında yapsınlar. Ons altının seviyesi bin 850 ve 950 dolar arasında gidip gelecek gibi duruyor."

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