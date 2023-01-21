Altında yükseliş sürecek mi? Ons altındaki hızlı yükseliş devam edecek mi?

Doç. Dr. Cüneyt Dirican'ın öne çıkan sözleri:

"Altın sanayide kullanılabile ve işlenebilen bir emtia. Hatta ve hatta yenilebilen değerli bir maden türü. Uydu ve kablo yapımına kadar birçok alanda hayatımızın içinde yer alıyor. Dünya Altın Konseyi diye üst bir çatı var. Oranın verilerine baktığımız zaman bugüne kadar yaklaşık 205 bin ton civarında altın yeryüzüne çıkarılabildi. Bu o kadarda kolay bir iş değildir. Yani arzı limitli bir kıymetli maden.