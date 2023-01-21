Altında yükseliş sürecek mi? Ons altındaki hızlı yükseliş devam edecek mi?
Ons altındaki hızlı yükseliş gram altın tarafında tarihi yüksek seviyeyi ortaya çıkardı. Gram altın bin 171 liraya kadar çıktı. Gram altın son bir yılda yüzde 46 değer kazandı. Peki gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? 2023 altın yılı mı olacak? Altın neden artıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican değerlendirdi.
Öte yandan gram altın son bir yılda yüzde 46 değer kazandı ve yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki bundan sonra altının yönü ne olur? Gram ve çeyrek altın kaç para? Altın almalı mı satmalı mı?
Doç. Dr. Cüneyt Dirican'ın öne çıkan sözleri:
"Altın sanayide kullanılabile ve işlenebilen bir emtia. Hatta ve hatta yenilebilen değerli bir maden türü. Uydu ve kablo yapımına kadar birçok alanda hayatımızın içinde yer alıyor. Dünya Altın Konseyi diye üst bir çatı var. Oranın verilerine baktığımız zaman bugüne kadar yaklaşık 205 bin ton civarında altın yeryüzüne çıkarılabildi. Bu o kadarda kolay bir iş değildir. Yani arzı limitli bir kıymetli maden.
Altının yüzde 46'sı ziynet eşyası olarak kullanılıyor. Hindistan gibi biz de altını seven bir ülkeyiz. Yani düğün sezonu açıldığı zaman altının fiyatı hareketleniyor. Mevcut altının yaklaşık olarak yüzde 17'si merkez bankalarında tutuluyor. Merkez bankaları son 3-4 yıldır altına daha fazla talep gösteriyor. 2019'da yüzde 8 civarında olan talep şu anda yüzde 23'lerden fazla.
Uzun zamandır Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan ve Çin gibi merkez bankaları altın alımı yapıyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi de dünyanın içinden geçtiği enflasyonist süreçtir. Başta ABD olmak üzere resesyon konuşuluyor. Geçmiş veriler ışığında bakıldığında enflasyonla beraber altın yükseliş gösteriyor. Savaş ve enerji maliyetlerinin arttığı dönemlerde altın da yükseliş gösteriyor.
Küreselde altının fiyatlaması ons bazında değerlendirilir. Yatırımcının onsla beraber yönü görmeye çalışması lazım. Türkiye'de gram altın bir tek ons fiyatından etkilenmiyor. Dolar/TL ilişkisinin de altın üzerinde etkisi var. Kurun artmaya meyillendiği dönemlerde altın bundan etkileniyor. Merkez Bankası'nın sıkı para politikaları bence doğru. Dolar/TL'nin sabit gidiyor olması sebebiyle bizdeki gram altın doğrusal gidiyor.
Altının onsu yükselirken biz de FED'in de faiz kararına bağlı olarak ters grafik izleyebilir. Doğrusaldır ama ters gidebilir. Buna yatırımcılar dikkat etmeli. Şu anda gram altın bin 1160 ve 70 TL seviyelerinde seyrediyor. Burada bir seviye vermek doğru değil yasalar ve mevzuatlar gereği. Telegram ve WhatsApp gibi yerlerdeki gruplar işi dolandırıcılığa götürebiliyor. Yatırım işlerini yatırım kuruluşlarında yapsınlar. Ons altının seviyesi bin 850 ve 950 dolar arasında gidip gelecek gibi duruyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarım Kredi Market 21-31 Ocak İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! Giden avantajlı çıkıyor! Meyve, sebze, çay, atıştırmalık ürünler...
- İşçi zammı 2023 son dakika: 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?
- İŞKUR TYP başvuru ekranı: 2023 MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı hangi illerde? Güncel İŞKUR TYP ilanları...
- Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? 2023 Diyanet takvimi: Regaip gecesi hangi tarihte idrak edilecek?
- 20 Ocak REYTİNG SONUÇLARI: Dünün birincisi kim oldu? Müge Anlı, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
- EYT'DE BEKLENEN AÇIKLAMA: O tarihte Meclis'e geliyor... 2023 EYT ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ne zaman yatacak?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? Bekçi alımı 2023 başvuru şartları neler? İl il kontenjanlar...
- Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. alımlar var mı, olacak mı?
- Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kura takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli maaşı 2 bin liranın üzerinde artacak! Maaş tablosu netleşti! 2 bin 587 lira fark! %13 refah payı, 3600 ek gösterge, ek artış...