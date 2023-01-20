Son dakika: Kur'an-ı Kerim provokasyonuna Türkiye'den jet yanıt: İsveç Savunma Bakanının ziyareti iptal edildi! AK Parti'den peş peşe sert tepki
NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısında yatan İsveç'ten skandal bir karar daha geldi. İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı iddia edilen eyleme onay verdi. Yaşananlar sonrası, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi en güçlü şekilde kınandı. Skandal provokasyona AK Parti'den peş peşe sert tepki geldi. Ömer Çelik "İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." açıklamasında bulundu. Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye ziyaretinin iptal edildiğini bildirdi.
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları Başkan Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir cansız mankeni başkent Stockholm'deki belediye binasının önünde ayaklarından asmıştı.
Görüntüler Türkiye ve dünyadan büyük tepkilere neden olurken, İsveç'ten bir skandal hareket daha geldi.
SKANDAL EYLEME İZİN VERDİLER
İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-I Kerim yakılacağı iddia edilen eyleme onay verdi.
BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi en güçlü şekilde kınandı.
Türkiye, PKK iltisaklı çevrelerin Stokholm'de yapmaya hazırlandığı propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname'nin açık ihlali olduğu konusunda İsveç'i uyardı.
BAKAN AKAR: İSVEÇ SAVUNMA BAKANIN TÜRKİYE ZİYARETİNİ İPTAL ETTİK
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'in, başkent Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine gerçekleştirdikleri eylemlerle, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyona karşı tedbir alınmamasını eleştirdi. Bakan Akar, "Bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.
"EV ÖDEVLERİNİ YAPMALARINI BEKLİYORUZ"
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklediğine işaret etti.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında Madrid'de imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Akar, "Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya'nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonlarını ve İsveç polisinin Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı ifade edilen gösteriye izin verdiği yönündeki haberleri anımsatan Akar, "Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması tedbir alınması gerekirdi." diye konuştu.
Bu konudaki tepkilerini "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında bir araya geldiği İsveç Savunma Bakanı Jonson'a ilettiğine dikkati çeken Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye'ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik." dedi.
AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİ
ÖMER ÇELİK: EN GÜÇLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİMİZDEN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesine tepki gösterdi.
Çelik, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. "İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kuran-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." açıklamasında bulundu.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: ÖZGÜRLÜK DEĞİL MODERN BARBARLIKTIR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi, nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır" mesajını paylaştı.
ADALET BAKANI BOZDAĞ: İSVEÇ HÜKÜMETİ'Nİ VE POLİSİNİ KINIYORUM
Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç'teki nefret eylemleri hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesi bir akıl tutulmasıdır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç Hükümeti'ni ve polisini kınıyorum. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça eylem nefret suçudur. Düşünce özgürlüğü, milyarlarca Müslümanın kutsal kitabına hakarete, saygısızlığa bahane de kılıf da yapılamaz. Kur'an'a yapılan alçakça saldırı, düşüncesizliğin ve Avrupa Orta Çağ ilkelliğinin göstergesidir. İsveç Hükümeti'ni, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı marifet zanneden günümüz Ebu Cehilleri'ne karşı yasal tedbirler almaya ve gereğini yapmaya davet ediyorum. Kur'an, Allah'ın kelamıdır. Kur'an'a düşman nice Ebu Cehil geldi geçti, kıyamete kadar da nicesi gelip geçecek. Hiçbir Ebu Cehil Kur'an'ı aciz bırakamadı, ama Kur'an her Ebu Cehil'i aciz bıraktı. Günümüz Ebu Cehilleri de Kur'an karşısında alçaldıkça alçalacak ve aciz kalacak" ifadelerini kullandı.
MUSTAFA ŞENTOP: SUÇ ORTAKLIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsveç bütün uyarılara rağmen Türkiye'ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ediyor. Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir 'eylem'e izin verilmesi nefret suçuna İsveç yönetiminin suç ortaklığı anlamına gelmektedir." sözlerini kullandı.
NUMAN KURTULMUŞ: TEK KELİMEYLE ALÇAKLIK
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır! Söz konusu İslam düşmanı, ırkçı, faşist siyasetçiye böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyor." sözleriyle skandala tepki gösterdi.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: ŞİDDETLE KINIYORUM
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde insanları cehaletten aydınlığa çıkarılması için gönderilen yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen bir eyleme İsveç makamlarınca izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyorum. İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuş ve toplumsal barışı hedef almıştır. Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.
MUSTAFA DESTİCİ: TÜRKİYE'NİN MÜTTEFİKİ OLAMAZ
BBP Genel Başkanı Destici, "İsveç'te İslam düşmanlığıyla bilinen sözde siyasetçi Rasmus Paluden'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesini, şiddetle lanetliyorum. İsveç İslam ve Türkiye düşmanlarının hamisi olmaya devam ettiği sürece Türkiye'nin müttefiki olamaz." diyerek tepki gösterdi.
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