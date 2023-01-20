Son dakika: Kur’an-ı Kerim provokasyonuna Türkiye’den jet yanıt: İsveç Savunma Bakanının ziyareti iptal edildi! AK Parti’den peş peşe sert tepki

BAKAN AKAR: İSVEÇ SAVUNMA BAKANIN TÜRKİYE ZİYARETİNİ İPTAL ETTİK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'in, başkent Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine gerçekleştirdikleri eylemlerle, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyona karşı tedbir alınmamasını eleştirdi. Bakan Akar, "Bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.

"EV ÖDEVLERİNİ YAPMALARINI BEKLİYORUZ"

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklediğine işaret etti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında Madrid'de imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Akar, "Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya'nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonlarını ve İsveç polisinin Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı ifade edilen gösteriye izin verdiği yönündeki haberleri anımsatan Akar, "Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması tedbir alınması gerekirdi." diye konuştu.

Bu konudaki tepkilerini "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında bir araya geldiği İsveç Savunma Bakanı Jonson'a ilettiğine dikkati çeken Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye'ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik." dedi.