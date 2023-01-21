Son dakika: İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonu! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den çok sert tepki: Sabır taşını çatlattı

"TÜRK-İSLAM ALEMİNDE İNFİALE NEDEN OLMUŞ, HİTAMINDA SABIR TAŞINI ÇATLATMIŞTIR"

İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımızı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra bu defa da Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık bir tertip, zalim bir eylem Türk-İslam aleminde infiale neden olmuş, hitamında sabır taşını çatlatmıştır.

İsveç yönetiminin, Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermesi yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir.