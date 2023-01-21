Son dakika: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok sert tepki: Sabır taşını çatlattı
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan provokasyonlara tepki gösterdi. Bahçeli, "İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımızı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra bu defa da Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık bir tertip, zalim bir eylem Türk-İslam aleminde infiale neden olmuş, hitamında sabır taşını çatlatmıştır." dedi. Öte yandan Bahçeli, "The Economist Dergisinde Türkiye’ye yapılan hakaret ve Türk düşmanı John Bolton’un çarpık ve çirkin beyanatları elbette sonuçsuz kalmaya, ayaklar altında ezilmeye mahkumdur. Zillet ittifakının gizli ortakları artık saklanma ihtiyacı duymayacak kadar pervasızlaşmıştır." ifadelerini kullandı.
Başkent Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin eylemin ardından bu kez de İslam'a olan düşmanlığıyla bilinen, aşırı sağcı ve ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan sahneye çıktı. Paludan Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini duyurdu. Paludan'ın talebine İsveçli yetkililerden izin çıktı.
Yaşananların ardından harekete geçen Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesini en güçlü şekilde kınadı.
Skandal olayın ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli İsveç makamlarına şu sözlerle tepki gösterdi:
"TÜRK-İSLAM ALEMİNDE İNFİALE NEDEN OLMUŞ, HİTAMINDA SABIR TAŞINI ÇATLATMIŞTIR"
İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımızı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra bu defa da Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık bir tertip, zalim bir eylem Türk-İslam aleminde infiale neden olmuş, hitamında sabır taşını çatlatmıştır.
İsveç yönetiminin, Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermesi yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir.
"İĞRENÇ VE İLKEL BİR REZALETTİR"
Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermek, en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalettir. Milliyetçi Hareket Partisi kutsallarımıza el uzatan, periyodik saldırı düzenleyen, Türk ve İslam düşmanlığında sınır tanımayan İsveç hükümetini ve provokatörleri lanetlemektedir.
İsveç, bu yanlıştan dönmek, Türk ve İslam toplumlarından özür dilemek mecburiyetindedir. Milli ve manevi değerlerimize husumet besleyen bir ülke ya da ülkelerle NATO ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun, siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile abestir, sakıncalıdır.
MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ TAHAMMÜL ETMEYECEK, ALGI OYUNLARINA KANMAYACAKTIR
Müstevli cephesinin zillet ittifakını cesaretlendirmek ve arkasında durduğunu göstermek adına siyasi operasyonlarına hız vermesine, varoluşumuza suikast düzenlemesine Müslüman Türk milleti tahammül etmeyecek, algı oyunlarına kanmayacaktır.
Her siyasi parti tarih ve millet huzurunda tarafını netleştirmek, nerede durduğunu belirlemek, Türkiye'nin yanında olup olmadığını açıklığa kavuşturmak, milli ve manevi emanetlerimize yapılan saldırılara karşı tercihini ve tutumunu ortaya koymak durumundadır.
ZİLLET İTTİFAKININ GİZLİ ORTAKLARI ARTIK SAKLANMA İHTİYACI DUYMUYOR
Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ünlü İngiliz dergisi The Economist'te Türkiye'ye yapılan hakarete de değinerek şu açıklamalarda bulundu:
The Economist Dergisinde Türkiye'ye yapılan hakaret ve Türk düşmanı John Bolton'un çarpık ve çirkin beyanatları elbette sonuçsuz kalmaya, ayaklar altında ezilmeye mahkumdur. Zillet ittifakının gizli ortakları artık saklanma ihtiyacı duymayacak kadar pervasızlaşmıştır.
Fikir ve düşünce hürriyetinin sınırlarını ihlal edip inanç ve insanlık onurunu çiğneyen hiçbir şer odağı içimizdeki işbirlikçileri eliyle hayalini kurduğu teslim alınmış, tasfiye edilmiş, bölünmüş ve parçalanmış bir Türkiye'ye ulaşamayacaktır.
SANDIK NE İSVEÇ'TE KURULACAK NE BOLTON'UN EVİNDE AÇILACAK
Sandık ne İsveç'te kurulacak ne Bolton'un evinde açılacak ne de diğer ülkelerin denetiminde olacaktır. Türk milleti hür iradesini seçim vakti geldiğinde ibra ve işaret edecektir. 14 Mayıs seçimlerini kundaklamak için zillete destek olan muhasım güçler yine kaybedecektir.
İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır. Bu sonuca ulaşmak için diyorum ki: "Aziz Milletim Sıra Sende"
Dinin sahibi Allah'tır. İman ediyoruz ki, hem Allah'ımız hem de milletimizle birlikte İslam alemi batıla, küfre ve haçlı emellerine vakti saati geldiğinde kaçınılmaz hesabı soracaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2023? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla kura tarihi açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı 2. alım olacak mı, var mı? Sağlık Bakanlığı ikinci alım duyurusu geldi mi? Son açıklamalar sayfası...
- EKPSS kura atama sonuçları açıklandı mı? 2023 EKPSS engelli memur tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 26 Ocak kandil mi? 2023 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Regaip gecesi ayın kaçına denk geliyor?
- TÖDER YKS SONUÇLARI SORGULAMA: 2023 TÖDER YKS TYT-AYT Genel Deneme Sınavı sonuçları açıklandı mı?
- MEB Öğretmen Atama Takvimi: 100 bin öğretmen ataması olacak mı? 2023 yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
- BEKÇİ ALIMI 2023: EGM PA Bekçilik başvurusu ne zaman bitiyor? 2023 1. Dönem bekçilik şartları ve kadro dağılımı
- Tarım Kredi Market 21-31 Ocak İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! Giden avantajlı çıkıyor! Meyve, sebze, çay, atıştırmalık ürünler...
- İşçi zammı 2023 son dakika: 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?
- İŞKUR TYP başvuru ekranı: 2023 MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı hangi illerde? Güncel İŞKUR TYP ilanları...
- Regaip gecesi ne zaman, hangi gün? 2023 Üç aylar başlangıcı Regaip Kandili hangi tarihe denk geliyor? Diyanet takvimi...
- 20 Ocak REYTİNG SONUÇLARI: Dünün birincisi kim oldu? Müge Anlı, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...