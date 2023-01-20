20 Ocak 2023, Cuma
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Türkiye Yüzyılı’nda sağlık! Zor coğrafyalara acil hizmet! A Haber ekipleri sahada
Rehin alınan hastalardan modern cihazlarla çağ atlayan Türkiye’nin sağlıktaki devrimini A Haber ekranlara taşıdı. Şehir hastaneleri ve acil durum hastaneleri ile pandemi dönemini güçlü şekilde atlatan ambulans helikopterle zor coğrafyalara hizmet götüren Türkiye dünya sağlık alanında farkını ortaya koydu. Özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için yeni hizmet başladı. İstanbul'da 52 günde tamamlanan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi sağlık sektörüne önemli katlılar sağladı. Avrupa'nın en büyük yanık tedavi merkezi ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bulunuyor. Öte yandan kanser taraması vatandaşlarının ayağına gidiyor. İşte Türkiye’de sağlığın geldiği nokta…