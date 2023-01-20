Türkiye Yüzyılı’nda sağlık! Devrim nasıl yapıldı? A Haber ekipleri sahada

Türkiye 20 yıl önce sağlıkta devrimin ayak sesleriyle yola çıktı. Rehin alınan hastalar ve bebekler dönemi sona erdi. Vatandaş geçen zaman içerisinde son teknoloji cihazlarla sağlık hizmetine kavuştu. Eski hastanelerin yerini modern şehir hastaneleri aldı. Bu projelerle Türkiye'nin güncel hastane sayısı bin 554'e, yatak kapasitesi ise 264 bin 287'ye ulaştı. A Haber ekipleri sahadan Türkiye’de sağlık devrimi anlattı.

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