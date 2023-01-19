AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı: 6’lı masa çok absürtlüklerin ortaya çıkacağı bir Türkiye vadediyor!

KILIÇDAROĞLU'NUN TAHT OYUNU: MEDYASI BİLE BUNA İTİRAZ EDİYOR

AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı da, "Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını garanti altına almak için o 6'lı masayı kurdu. Herkesin de bir hakkı olduğunu tanımlamasının nedeni İYİ Parti karşısında da pazarlık payında elini güçlendirmek içindir. Kendi medyası bile buna itiraz ediyor." dedi.

"6 LI MASA TÜRKİYE'YE KRİZ VADEDİYOR"

Ayvalı ayrıca, "(6'lı masa) En ufak bir istişaresizlikte çok absürtlüklerin ortaya çıkacağı bir Türkiye vadediyorlar. Stratejik kararda birbirlerine sormadan harekette kriz ile tehdit ediyorlar. Seçmen bunu iyi değerlendirmeli" açıklamasını yaptı.