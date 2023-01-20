ALTIN FİYATLARI TARİHİ SEVİYEDE! Altının seyri ne olur? Gram altın ne kadar?

Bu verilerden sonra gram altın ve ons altın ralli gerçekleşti. Gram altın şu anda bin 186 TL seviyesinde seyrediyor. 2023 senesi değerli madenlerin senesi olacak. Şu anda bu da o şekilde gidiyor. Bugün itibariyle bin 192 TL seviyelerini gördü. Ons altın tarafında ise bin 930 dolar seviyesini gördük. Artık bin 918 dolar seviyesi kırıldı ve bin 930 dolar geldi. Şu andan itibaren ons altında 2 bin dolar seviyesinin geçilmesini bekleyeceğiz.