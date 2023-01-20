ALTIN FİYATLARI TARİHİ SEVİYEDE! Altının seyri ne olur? Gram altın ne kadar?
Altın fiyatları tarihi seviyelerde. Gram altın son bir yılda yüzde 46 değer kazandı. Bundan sonra ne olur? Altın fiyatlarında yön ne olur? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan piyasa uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol değerlendirdi.
Altın, zayıf ABD ekonomik verileri ve FED'in faiz artırma sinyallerinin zayıflamasının ardından üç günlük düşüş döngüsü kırdı ve yükselişe geçti. Altın ons başına 1.934 dolar, gram altın ise 1.171 TL lira seviyesini gördü ve tarihi zirveleri test etti.
Öte yandan gram altın son bir yılda yüzde 46 değer kazandı ve yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki bundan sonra altının yönü ne olur? Gram ve çeyrek altın kaç para? Altın almalı mı satmalı mı?
Rıza Gökay Tuğsavrol canlı yayındaki değerlendirmeleri:
"Aslında FED'in attığı adımlar Amerika bölgesinden gelecek veriler sayesinde gram altın ve ons altında yükselişleri gözlemledik. Gümüşte de benzer yükselişler yaşanıyor. Bu yükselişin ana sebebi ABD'de 4,75 baz puan olan faizin ardından 50 baz puanlık artışa geçilmiş oldu. Bundan sonraki faiz artırımları 25 baz puan olabileceği için sinyaller farklı geldi.
Geçtiğimiz hafta enflasyon verisi ABD tarafından düşmeler yaşandı. Pozitif verinin gelmesi faiz artışının bundan sonraki süreçte 25 baz puan olacağı ve 15 Mart'taki muhtemel faiz açıklaması ABD bölgesinde sabit tutumlara gidebilir. Bu verilerin gelmesiyle birlikte dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllıklarda ciddi düşüşlere yol açtı.
Dolar endeksi bundan 4-5 ay önce 114 tarihi zirveden devam ederken şu an itibariyle 102 seviyesine gerilemiş vaziyette. Bundan sonra 102 seviyesinden mart ayına kadar 98 seviyelerine kadar gerilemeler gelebilir. Brent petrolün düşmesi, enerji krizinin bir miktar çözülmesi enflasyonun düşmesindeki en büyük sebep olarak ortaya çıkıyor.
Bu verilerden sonra gram altın ve ons altın ralli gerçekleşti. Gram altın şu anda bin 186 TL seviyesinde seyrediyor. 2023 senesi değerli madenlerin senesi olacak. Şu anda bu da o şekilde gidiyor. Bugün itibariyle bin 192 TL seviyelerini gördü. Ons altın tarafında ise bin 930 dolar seviyesini gördük. Artık bin 918 dolar seviyesi kırıldı ve bin 930 dolar geldi. Şu andan itibaren ons altında 2 bin dolar seviyesinin geçilmesini bekleyeceğiz.
Önümüzdeki hafta Çin piyasası önümüzdeki hafta 2 haftalık tatil sebebiyle kapalı olacak. Bu da alışveriş yapılmasını engelleyecek. Bu da altının biraz gevşemesine yol açacak. Önümüzdeki hafta gram altının yükseliş trendi bozulmadan bir takım düşüşler olacak. Ama genel itibariyle yükseliş trendi devam edecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile sosyal yardım Şubat ayı paraları yattı mı, ne zaman yatar?
- ZTK çeyrek final kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final maçları ne zaman oynanacak?
- Survivor Nefise kimdir? 2023 Survivor yedek yarışmacısı Nefise Karatay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
- İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı METRO DURAKLARI!
- HAC 2023 ÖN KAYITLARI Ne Zaman Bitiyor? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Kayıt nereden, nasıl yapılır? HAC ÖN KAYIT 2023 EKRANI
- MEB TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI | Okullara en az ilkokul mezunu 1320 personel alınacak! Şatları neler? İşte iller ve kontenjanlar...
- Survivor bugün var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? 20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI!
- Recep Ayı Ne ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLAR ayın kaçında başlıyor? Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil Tarihleri!
- SGK VERGİ AFFI 2023! Vergi affı çıktı mı? Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi tarihte? Borç yapılandırma işlemleri...
- Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Seyran ve Ferit aşkında Kılıçlar çekildi!
- Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı? 20 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu
- EHLİYET AFFI 2023: Son durum ne? Ne zaman, hangi tarihte çıkacak? TBMM ehliyet affı yasalaşacak mı? Kimleri kapsayacak?