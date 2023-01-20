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ALTIN FİYATLARI TARİHİ SEVİYEDE! Altının seyri ne olur? Gram altın ne kadar?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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ALTIN FİYATLARI TARİHİ SEVİYEDE! Altının seyri ne olur? Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları tarihi seviyelerde. Gram altın son bir yılda yüzde 46 değer kazandı. Bundan sonra ne olur? Altın fiyatlarında yön ne olur? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan piyasa uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol değerlendirdi.

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Altın, zayıf ABD ekonomik verileri ve FED'in faiz artırma sinyallerinin zayıflamasının ardından üç günlük düşüş döngüsü kırdı ve yükselişe geçti. Altın ons başına 1.934 dolar, gram altın ise 1.171 TL lira seviyesini gördü ve tarihi zirveleri test etti.

Öte yandan gram altın son bir yılda yüzde 46 değer kazandı ve yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki bundan sonra altının yönü ne olur? Gram ve çeyrek altın kaç para? Altın almalı mı satmalı mı?

Rıza Gökay Tuğsavrol canlı yayındaki değerlendirmeleri:

"Aslında FED'in attığı adımlar Amerika bölgesinden gelecek veriler sayesinde gram altın ve ons altında yükselişleri gözlemledik. Gümüşte de benzer yükselişler yaşanıyor. Bu yükselişin ana sebebi ABD'de 4,75 baz puan olan faizin ardından 50 baz puanlık artışa geçilmiş oldu. Bundan sonraki faiz artırımları 25 baz puan olabileceği için sinyaller farklı geldi.

Geçtiğimiz hafta enflasyon verisi ABD tarafından düşmeler yaşandı. Pozitif verinin gelmesi faiz artışının bundan sonraki süreçte 25 baz puan olacağı ve 15 Mart'taki muhtemel faiz açıklaması ABD bölgesinde sabit tutumlara gidebilir. Bu verilerin gelmesiyle birlikte dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllıklarda ciddi düşüşlere yol açtı.

Dolar endeksi bundan 4-5 ay önce 114 tarihi zirveden devam ederken şu an itibariyle 102 seviyesine gerilemiş vaziyette. Bundan sonra 102 seviyesinden mart ayına kadar 98 seviyelerine kadar gerilemeler gelebilir. Brent petrolün düşmesi, enerji krizinin bir miktar çözülmesi enflasyonun düşmesindeki en büyük sebep olarak ortaya çıkıyor.

Bu verilerden sonra gram altın ve ons altın ralli gerçekleşti. Gram altın şu anda bin 186 TL seviyesinde seyrediyor. 2023 senesi değerli madenlerin senesi olacak. Şu anda bu da o şekilde gidiyor. Bugün itibariyle bin 192 TL seviyelerini gördü. Ons altın tarafında ise bin 930 dolar seviyesini gördük. Artık bin 918 dolar seviyesi kırıldı ve bin 930 dolar geldi. Şu andan itibaren ons altında 2 bin dolar seviyesinin geçilmesini bekleyeceğiz.

Önümüzdeki hafta Çin piyasası önümüzdeki hafta 2 haftalık tatil sebebiyle kapalı olacak. Bu da alışveriş yapılmasını engelleyecek. Bu da altının biraz gevşemesine yol açacak. Önümüzdeki hafta gram altının yükseliş trendi bozulmadan bir takım düşüşler olacak. Ama genel itibariyle yükseliş trendi devam edecek."

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