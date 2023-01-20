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Eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye! İşte Türkiye Yüzyılı'nda SAĞLIK! A Haber ekipleri tek tek görüntüledi

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 12:07
Türkiye 20 yılda sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşadı. Türkiye sağlık alanında attığı adımlarla adeta yeni bir çığır açtı. A Haber ekipleri yurdun çeşitli noktalarından bağlanarak sağlıkta gelinen son noktayı gözler önüne serdi.
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