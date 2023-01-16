MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 6’lı masaya çağrısı ne anlama geliyor? İYİ Parti içindeki kavgada neler oluyor?

Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran şöyle değerlendirdi:

"Bahçeli Türkiye'nin iç ve dış politikada nasıl önemli bir atılım içerisinde olduğunu ve hangi çevresel krizlerden geçildiğini çok farkında olan bir lider. Bunu aslında 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden sonra çok net şekilde gözlemleyen ve buna ilişkin olarak da hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen destek aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar gelen sağlan yapısıyla göstermiş bir isim.