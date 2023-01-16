MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 6’lı masaya çağrısı ne anlama geliyor? İYİ Parti içindeki kavgada neler oluyor?
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin Kızılcaham kampında yaptığı konuşmada 6’lı masaya bir çağrıda bulundu. Bahçeli, “Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım. Cumhuriyet’in yeni yüzyılına Türk milletinin gücünü ve kudretini birlikte taşıyalım. Gelin bu şerefe siz de ortak olun” dedi. Öte yandan Meral Akşener’in geçtiğimiz günlerde yaşadığı kalp rahatsızlığının perde arkasında parti için yaşanan kavganın olduğu konuşuluyor. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran değerlendirdi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli, 6'lı masaya çağrıda bulundu ve "Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türk milletinin gücünü ve kudretini birlikte taşıyalım. Gelin bu şerefe siz de ortak olun" ifadelerini kullandı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı yaşayan ve hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Parti içi yapılan toplantıda Ankara İl Başkanlığı için yapılan tartışmada pasifize edilmeye çalışılan Koray Aydın'ın geri adım atmayarak gücünü korumaya çalışması sinirleri gerdi ve Meral Akşener'in hastanelik olduğu konuşuluyor.
Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran şöyle değerlendirdi:
"Bahçeli Türkiye'nin iç ve dış politikada nasıl önemli bir atılım içerisinde olduğunu ve hangi çevresel krizlerden geçildiğini çok farkında olan bir lider. Bunu aslında 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden sonra çok net şekilde gözlemleyen ve buna ilişkin olarak da hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen destek aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar gelen sağlan yapısıyla göstermiş bir isim.
Dolayısıyla 6'lı masaya dair söylediklerini ve 2023 sonrasında uluslararası sistemdeki yerine dair açıklamalarını değerlendirmenin önemli olduğu düşüncesindeyim. 6'lı masada liderler bir masa etrafında oturmuş olsalar bile bu birliktelik bir ittifaka dönüşmüş değil. Masadan ortaya çıkan açıklamalar 6 genel başkanının aralarından bir cumhurbaşkanı adayı seçseler bile 6'sının da cumhurbaşkanı gibi davranacağı ya da cumhurbaşkanı kadar yetkiye sahip olacağı yönünde ifadeler ortaya çıktı. Bu bir uzlaşmazlığa yol açacak ve masanın dağılacağı masanın bileşenlerinden bir tanesi tarafından ortaya kondu.
Bahçeli'de işte buna işaret ederek 6'lı masanın Türkiye'yi yönetmek anlamında ve bir lider çıkarma anlamında başarısız olduğunu söyleyerek bu işleri bırakmaları çağrısı yaptı ve birleşme ifadelerini kullandı. Dünya pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşından sonra çok farklı bir yere gidiyor. 2013 yılından sonra Türkiye ve etrafındaki türbülanslar ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkili liderliği yönetilebilecek krizlerdi ve Türkiye bu krizleri aşarak bugün hem üretim anlamında hem diplomasi anlamında oldukça parlak bir yere doğru gidiyor.
Doğu Akdeniz, Karabağ, Libya ve Katar, Irak ve Suriye gibi bölgelerde sert gücünü kullanan Türkiye'nin aynı zamanda normalleşme adımları atarak dünyaya realist bir açıdan bakan bir ülke olduğunu gösterdi. İşte bu kazanımların korunması gelen yeni dünya kaosunun yönetilmesi anlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine olan ihtiyacı muhalefete anlatmaya çalışıyor. Bahçeli, bir yanı dışarda gibi gözükse de HDP ile iş birliği yapan 6'lı masanın Türkiye'yi ve sorunlarını taşıyabilecek profil sergilemediğini düşünüyor. Bahçeli 'Erdoğan'ın liderliğinde birleşelim' diyerek son uyarı yapıyor. Son uyarı yapmış olmuyor aslında bir taraftan da Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Erdoğan'a destek için meydanlara indiğini ve desteğe devam edeceğini de söylüyor.
6'lı masanın en büyük çelişkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birleştiler ve bunu da güçlendirilmiş parlamenter sistem ile meşrulaştırıyorlar. Fakat Erdoğan'ın karşısında olmak bu 6 farklı ideolojik partiyi bir araya getirmeye yetmez. 6 tane siyasi lider iddiasında olan genel başkanın bir masada oturup yetki paylaşımı yapıp sonra da olası bir seçimi kazanma durumunda da Türkiye'yi yönetebilecek bir model ortaya çıkarmaz. Masadaki krizleri izliyoruz. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, CHP dominasyonundaki masada CHP iktidarını meşrulaştırmayacaklarını ve sembolik olmadıklarını anlatmaya çalışıyor. Aynı zamanda sistemin çalışmayacağını ortaya koyuyorlar.
6'lı masa milletin oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanın yetkileri paylaşmayı istiyor ve bekliyor. Bu yetki yüzde 50+1 oy ile cumhurbaşkanına verilmiştir ve bir kararname ile bunu dağıtmanız yetmez. Buradaki sisteme bakarsak Meral Akşener'in başbakanlığı da güme gitmiş görünüyor. Yani burada yetki paylaşımı konusu bile net değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi parti lideri olmasını eleştirenler 6 siyasi parti lideri olarak Türkiye'nin kaderini buraya oturtuyorlar. Bu çalışmayacak ve anayasaya aykırı bir vesayetçi yapı oluşturduğu ortadır.
İYİ PARTİ İÇİNDEKİ KAVGA
İYİ Parti merkez sağda güçlü bir parti olma hedefi koydu. MHP'den ayrılan siyasetçilerin oluşturduğu bir parti olarak aslında milliyetçi taban ile merkez sağa açılma arasında sürekli bir gerilim yaşıyor. Ayrıca bir partinin kurumsallaşabilmesi uzun bir süreyi gerektirir. İYİ Parti'nin bu tarz krizleri kaçınılmaz görünüyor. Koray Aydın çerçevesindeki daha milliyetçi kesimlerin parti de zaman içerisinde tasfiye edilme korkusu var.
Bu sonu yaşamamak için kendi konumlarını ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Milliyetçi kesim son zamanlarda kayıplar yaşadı. Bu yapısal bir kriz. İYİ Parti'den nasıl bazı isimler koptuysa Koray Aydın ekibinin de parti içerisinde kalıp kalamama krizi yaşadığını düşünüyorum. Seçime gidilen bir dönemde yaşanıyor olması önemli."
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