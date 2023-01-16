Bahçeli’nin 6 masaya çağrısı ne anlama geliyor? İYİ Parti içindeki kavgada neler oluyor?

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin Kızılcaham kampında yaptığı konuşmada 6’lı masaya bir çağrıda bulundu. Bahçeli, “Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım. Cumhuriyet’in yeni yüzyılına Türk milletinin gücünü ve kudretini birlikte taşıyalım. Gelin bu şerefe siz de ortak olun” dedi. Öte yandan Meral Akşener’in geçtiğimiz günlerde yaşadığı kalp rahatsızlığının perde arkasında parti için yaşanan kavganın olduğu konuşuluyor. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran değerlendirdi.

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