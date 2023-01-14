Kılıçdaroğlu'ndan 'kriz' vaadi: Davutoğlu'nun CHP yandaşlarını kızdıran sözlerine arka çıktı: E doğru yanlış mı?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın belirleyeceği 'kukla adayın' kendilerinin sözünü dinlememesi durumunda bir kriz doğuracağını söylemişti. CHP yandaşı gazeteciler, Davutoğlu'nun oy oranını hedef alarak, "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmışlardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, CHP yandaşı medyaya ayar vererek, "Masayı dağıtmak için bir tezgah kuruluyor, biz bunların tamamının farkındayız." dedi. Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun 'kriz' çıkışına da destek verip, "E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar." ifadelerini kullandı.
Adaylık konusu üzerinden birbirine düşen 6+1'lik masada, yeni bir kriz patlak vermişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'kukla aday' seçecekleri itirafına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Seçilen kukla adayın 6'lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söyleyen Davutoğlu, "Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı 'sizin oylarınız düşüktü' derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz." ifadelerini kullanmıştı.
Davutoğlu'nun sözleri, muhalefet kanadında da 'tehdit' olarak yorumlanmış ve tepkiler de gecikmemişti.
CHP'ye yakın isimler Şirin Payzın, Barış Yarkadaş, Özer Sencar da bu sistemin yürümeyeceğini itiraf ederek Davutoğlu'nun oy oranını sorgulamıştı.
HALK TV'DE DAVUTOĞLU'NA "OYUN KADAR KONUŞ" TEPKİSİ
Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın anlayışıyla dikkat çeken Halk TV'de Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösteren Halk TV sunucusu Şirin Payzın, "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz. Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi?" diyerek, Gelecek Partisi liderinin hala kendisini başbakan olarak gördüğünü söylemişti.
"MASADAN ÇIKALIM SEÇİM Mİ KAZANACAKSINIZ ÇOK BİLMİŞLER"
Davutoğlu, kendisini hedef alan muhalif gazetecilere ayar verip, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" ifadeleriyle yüklenmişti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KRİZ VAADİNE' DESTEK
Davutoğlu'nun 'tehditvari' sözleri, muhalif seçmenleri ve CHP yandaşlarını bir hayli kızdırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile katıldığı yayında, seçmenleri daha da kızdıracak bir çıkış yaptı.
HALK TV'YE AYAR VERDİ: "MASAYI DAĞITMAK İÇİN TEZGAH KURULUYOR"
Davutoğlu'nun söylediklerinde haklı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu kriz çıkar diyor doğru. Siz çıkıp bir genel başkana bunu diyebilir misiniz? Oyunuz kaç denir mi? Masayı dağıtmak için bir tezgah kuruluyor, biz bunların tamamının farkındayız." tepkisini gösterdi.
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