Kılıçdaroğlu’ndan ’kriz’ vaadi: Davutoğlu’nun CHP yandaşlarını kızdıran sözlerine arka çıktı: E doğru yanlış mı?

Davutoğlu'nun sözleri, muhalefet kanadında da 'tehdit' olarak yorumlanmış ve tepkiler de gecikmemişti.

CHP'ye yakın isimler Şirin Payzın, Barış Yarkadaş, Özer Sencar da bu sistemin yürümeyeceğini itiraf ederek Davutoğlu'nun oy oranını sorgulamıştı.

HALK TV'DE DAVUTOĞLU'NA "OYUN KADAR KONUŞ" TEPKİSİ

Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın anlayışıyla dikkat çeken Halk TV'de Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösteren Halk TV sunucusu Şirin Payzın, "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz. Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi?" diyerek, Gelecek Partisi liderinin hala kendisini başbakan olarak gördüğünü söylemişti.