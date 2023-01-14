Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması’nda önemli açıklamalar! 6’lı masaya ’kukla cumhurbaşkanı’ tepkisi

6'LI MASAYA TEPKİ

Bir kriz masasına dönüşen 6'lı masa, bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla er meydanında bizimle yarışacak birini hala bulamadı. Aylardır yaptığımız çağrılara karşın karşımıza aday çıkaramadılar.

Bir ara adayımız hazır, ancak yıpranmasını istemiyoruz dediler, ardından erken seçim yapılsın hemen açıklayalım dediler, her şey dediler bir tek adaylarının ismini söyleyemediler.

Biz vesayetin boyunduruğundan kurtardığımızla övünüyoruz. Bunlar ülkeyi ve milleti yeni vesayetin boyunduruğuna sokma vaadiyle ortaya çıkıyorlar. Kafası karışıklar kulübü... Millete sen oy ver ama Cumhurbaşkanını biz yönetelim demek milletle alay etmek değildir. Uzaktan kumandayla yönetilecek bir cumhurbaşkanından söz ediyorlar. Şimdiden itibarını beş paralık ettikleri adaylarından milletimize bir fayda olmayacağını biz biliyoruz.

DAVUTOĞLU'NDAN "KUKLA ADAY SEÇECEĞİZ" İTİRAFI

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6+1'li masada, 10 toplantı geçtiğimiz günlerce icra edildi. Adaylık konusunda herhangi bir somut adımın atılmadığı görüşmeler sonrasında yapılan açıklamada, adaylık meselesinin 11'inci toplantıda gündeme alınacağı ifade edildi.

Toplantı sonrasında katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, adaylarının bir 'kukla' olacağını itiraf eden açıklamalar yapmıştı. "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." diyen Davutoğlu, muhalifler tarafından da topa tutulmuştu.