Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar! 6'lı masaya 'kukla cumhurbaşkanı' tepkisi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Biz 81 vilayetimizi adım adım dolaşıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Birileri kilometrelerce uzakta benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın." sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ABD ziyareti göndermesinde bulundu. 6'lı masanın 'kukla aday' itirafına sert tepki gösteren Erdoğan, "Cumhurbaşkanını emir eri yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Muğla ziyaretimiz vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerini açmak için buradayız. Eser ve hizmetlerin siz Muğlalı kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun.
Biz şehirlermizi ve insanımızı seçimden seçime hatırlayanlardan olmadık, olmayacağız. Kimseyi ayırmadan 85 milyonun her bir ferdini bağrımıza basıyoruz.
Varsın birileri on binlerce km ötede benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın. Biz vatan toprağını ilmek ilmek dolanıyoruz.
Muhtarlarımızla toplantılarımızda mahallelerimizin sorunlarını çözdük. Muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak belirledik. Göreve geldiğimizde 97 lira olan muhtar ödeneğini 8 bin 506 liraya yükselttik.
Bugün terör örgütlerinin başını içeride ve dışarıda ezebilmemizin en başta gelen sebebi güçlü bir iradenin varlığıdır.
6'LI MASAYA TEPKİ
Bir kriz masasına dönüşen 6'lı masa, bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla er meydanında bizimle yarışacak birini hala bulamadı. Aylardır yaptığımız çağrılara karşın karşımıza aday çıkaramadılar.
Bir ara adayımız hazır, ancak yıpranmasını istemiyoruz dediler, ardından erken seçim yapılsın hemen açıklayalım dediler, her şey dediler bir tek adaylarının ismini söyleyemediler.
Biz vesayetin boyunduruğundan kurtardığımızla övünüyoruz. Bunlar ülkeyi ve milleti yeni vesayetin boyunduruğuna sokma vaadiyle ortaya çıkıyorlar. Kafası karışıklar kulübü... Millete sen oy ver ama Cumhurbaşkanını biz yönetelim demek milletle alay etmek değildir. Uzaktan kumandayla yönetilecek bir cumhurbaşkanından söz ediyorlar. Şimdiden itibarını beş paralık ettikleri adaylarından milletimize bir fayda olmayacağını biz biliyoruz.
DAVUTOĞLU'NDAN "KUKLA ADAY SEÇECEĞİZ" İTİRAFI
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6+1'li masada, 10 toplantı geçtiğimiz günlerce icra edildi. Adaylık konusunda herhangi bir somut adımın atılmadığı görüşmeler sonrasında yapılan açıklamada, adaylık meselesinin 11'inci toplantıda gündeme alınacağı ifade edildi.
Toplantı sonrasında katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, adaylarının bir 'kukla' olacağını itiraf eden açıklamalar yapmıştı. "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." diyen Davutoğlu, muhalifler tarafından da topa tutulmuştu.
YENİ KRİZİN FİTİLİ ATEŞLENDİ
Açıklamalarını bu akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında daha da körükleyen Davutoğlu yeni bir krizin fitilini de ateşledi.
Gelecek Partisi lideri, 6'lı masanın bir bakanlık anlaşması yaptığını belirterek, "Meclis'te 360'ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Herkes bir cumhurbaşkanı yardımcılığı bir bakanlık alacak. Onun dışında ne kadar milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. 7 bakanlığı olacak, 8 bakanlığı olacak. Eşitlik 6'lı masanın almış olduğu sorumluktur" diye konuştu.
DAVUTOĞLU'NDAN KRİZ İTİRAFI
Davutoğlu, kendisine yöneltilen, "Seçtireceğiniz cumhurbaşkanı 'ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. O zaman ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" diye cevapladı.
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