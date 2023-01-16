CHP'nin fonladığı Halk TV'de 6'lı masaya tepki! "Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor" dedi yüzler düştü

Kakışım açıklamasında, "Seçime gidilirken Erdoğan'ın oyları istikrarlı şekilde artıyor. Bundan bir sene öncesinde baktığımızda Erdoğan'ın seçim kazanma şansı çok daha düşüktü. Eğer bizim dediklerimiz dikkate alınmazsa kriz çıkabilir. En son bu lafı edecek kişi olmanıza lazım. Davutoğlu söylemlerinde yumuşamaya giderken kılıçdaroğlu destek veriyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Biz bu seçimi kazanırsak bu ülkeyi yönetibiliriz hissini seçmene vermemiz gerekli." ifadelerini kullandı.

HALK TV'DE YÜZLER DÜŞTÜ

Bu sözler sırasında yayına bağlanan diğer konukların yüz ifadelerinin düşmesi dikkatlerden kaçmadı.