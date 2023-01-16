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CHP'nin fonladığı Halk TV'de 6'lı masaya tepki! "Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor" dedi yüzler düştü

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Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
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CHP’nin fonladığı Halk TV’de 6’lı masaya tepki! Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor dedi yüzler düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ittifak ortağı Ahmet Davutoğlu'nun dile getirdiği, "Cumhurbaşkanı adayı, sözümüzü dinlemezse kriz çıkar" çıkışına destek vermesi, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de rahatsızlığa neden oldu. 6'lı masanın bu tarz çıkışlarla oy kaybettiğini söyleyen Siyaset Bilimci Can Kakışım, "Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bizim 'Ülkeyi yönetebiliriz' hissini seçmene vermemiz gerekli" diye konuştu. Bu sözler sırasında yayına bağlanan diğer konukların yüz ifadelerinin düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın belirleyeceği 'kukla adayın' kendilerinin sözünü dinlememesi durumunda bir kriz doğuracağını söylemişti.

HALK TV'DEN DAVUTOĞLU'NA: "OYUN KADAR KONUŞ"

CHP yandaşı gazeteciler, Davutoğlu'nun söylemleri sonrası Gelecek Partisi'nin oy oranını hedef alarak, "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmışlardı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CHP YANDAŞI MEDYAYA 'DAVUTOĞLU' AYARI: "TEZGAH KURULUYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, CHP yandaşı medyaya ayar vererek, "Masayı dağıtmak için bir tezgah kuruluyor, biz bunların tamamının farkındayız." dedi.

DAVUTOĞLU'NA ARKA ÇIKTI: "E DOĞRU, YANLIŞ MI?"

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun 'kriz' çıkışına da destek verip, "E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar." ifadelerini kullandı.

HALK TV'DE 6'LI MASAYA TEPKİ: "ERDOĞAN OYLARINI ARTIRIYOR, BU DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL"

Siyaset Bilimci Can Kakışım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını istikrarlı şekilde artırdığını vurgulayarak 6'lı masayı sert sözlerle hedef aldı.

Kakışım açıklamasında, "Seçime gidilirken Erdoğan'ın oyları istikrarlı şekilde artıyor. Bundan bir sene öncesinde baktığımızda Erdoğan'ın seçim kazanma şansı çok daha düşüktü. Eğer bizim dediklerimiz dikkate alınmazsa kriz çıkabilir. En son bu lafı edecek kişi olmanıza lazım. Davutoğlu söylemlerinde yumuşamaya giderken kılıçdaroğlu destek veriyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Biz bu seçimi kazanırsak bu ülkeyi yönetibiliriz hissini seçmene vermemiz gerekli." ifadelerini kullandı.

HALK TV'DE YÜZLER DÜŞTÜ

Bu sözler sırasında yayına bağlanan diğer konukların yüz ifadelerinin düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

CHP’nin fonladığı Halk TV’de 6’lı masaya tepki CHP'NİN FONLADIĞI HALK TV'DE 6'LI MASAYA TEPKİ

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