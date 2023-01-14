Gültekin Uysal'dan 'Akşener'in gözdelerine' veto! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: Aday masadan çıkmalı
Aday tartışmaları üzerinden birbirine giren 6'lı masada her gün yeni bir tartışma baş gösteriyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, katıldığı canlı yayında, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kavgada tarafını belli etti. Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday göstermek istemesine karşı çıkan Uysal, "Siyasi parti liderlerinin aday olması birinci öncelikli tercihimizdir. Doğru olandır." diye konuştu. Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu öven Uysal, "En kuvvetli adaylardan birisidir Kemal Kılıçdaroğlu." dedi.
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masa, kurulduğu günden bugüne aday konusunda net bir ismi ortaya koyamadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi. Adaylık üzerinden birbirine düşen iki lider, son olarak 'Saraçhane şovu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı' üzerinden birbirine girdi.
AKŞENER-KILIÇDAROĞLU KAVGASI
Kılıçdaroğlu, Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek gözdağı verdi, Akşener ise CHP liderine, "Kimse benimle böyle konuşamaz, fena çarparım" diyerek yanıt verdi.
Günlerdir gündemi meşgul eden gelişmeler sonrası geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki lider, Altılı Masa'dan ilk fotoğrafın verildiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Ahlatlıbel'de görüşme gerçekleştirdi. Sürpriz görüşme 2 saat 15 dakika sürdü. Ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener görüşme sonrası açıklama yapmadı. İYİ Parti ve CHP'den de bir açıklama gelmedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA: "BABA-OĞUL GİBİYİZ"
Saraçhane'de Akşener ve İmamoğlu'nun giriştiği 'adaylık' şovu sonrası, Almanya'daki icazet seferini yarıda keserek Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına kadar söz vermediği İmamoğlu için, "Ben, Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu gibi benim de evladım. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcu" demişti.
Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet edeceksin" diyerek İmamoğlu'nun 2023 planlarını suya düşürmüştü.
İmamoğlu ve Yavaş'a bir darbe de masanın ortağı Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi.
GÜLTEKİN UYSAL'DAN ADAYLIK BOMBASI!
Katıldığı canlı yayında, Gültekin Uysal'a Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olursa hayır demeyiz." söylemi hatırlatılarak adayın kim olacağı soruldu.
Uysal'ın verdiği yanıt masadaki kavganın daha da şiddetleneceğinin kanıtı oldu.
AKŞENER'İN SÖYLEMİ SORULDU KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ
"Meral Akşener 'masaya Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş ismi gelirse biz hayır demeyiz' dedi. Siz Kemal Kılıçdaroğlu gelirse hayır der misiniz?" sorusuna Uysal şu yanıtı verdi;
"EN KUVVETLİ ADAYLARDAN BİRİSİ KEMAL KILIÇDAROĞLU"
"Türkiye'de ana muhalefet liderinin bu potansiyeli taşımasından doğal ne olabilir. Bunu ifade ederken de bir özel angajmanımız da yok. En kuvvetli adaylardan birisidir Kemal Kılıçdaroğlu."
"ADAY MASADAN ÇIKMALI"
Gültekin Uysal "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ne dersiniz?" sorusuna verdiği yanıtla iki ismi veto etti.
Uysal, "Siyasi parti liderlerinin aday olması birinci öncelikli tercihimizdir. Doğru olandır. Aday masadan çıkmalıdır. Bu düşüncemi de bugün söylemiyorum. Doğru olduğu kanaatindeyim." dedi.
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