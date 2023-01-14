Gültekin Uysal’dan ’Akşener’in gözdelerine’ veto! Kılıçdaroğlu’nu işaret etti: Aday masadan çıkmalı

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA: "BABA-OĞUL GİBİYİZ"

Saraçhane'de Akşener ve İmamoğlu'nun giriştiği 'adaylık' şovu sonrası, Almanya'daki icazet seferini yarıda keserek Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına kadar söz vermediği İmamoğlu için, "Ben, Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu gibi benim de evladım. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcu" demişti.