Ahmet Davutoğlu 'Masadan ayrılırız' restinde geri adım attı: Sözüm liderlere değildi
Geçtiğimiz günlerde kukla bir aday seçeceklerini ve seçecekleri ismin 6'lı masa liderlerini dinlememesi durumunda 'kriz' çıkacağını söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" restini çekmişti. Davutoğlu, bugün yaptığı açıklamada ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.
Adaylık konusu üzerinden birbirine düşen 6+1'lik masada, yeni bir kriz patlak verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'kukla aday' seçecekleri itirafına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seçilen kukla adayın 6'lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söyleyen Davutoğlu, "Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı 'sizin oylarınız düşüktü' derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz." ifadelerini kullandı.
Davutoğlu'nun sözleri, muhalefet kanadında da 'tehdit' olarak yorumlandı ve tepkiler de gecikmedi.
CHP'ye yakın isimler Şirin Payzın, Barış Yarkadaş, Özer Sencar da bu sistemin yürümeyeceğini itiraf ederek Davutoğlu'nun oy oranını sorguladı.
"MASADAN ÇIKALIM SEÇİM Mİ KAZANACAKSINIZ ÇOK BİLMİŞLER"
Davutoğlu, kendisini hedef alan muhalif gazetecilere ayar verip, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" ifadeleriyle yüklenmişti.
Davutoğlu'nun "Masayı dağıtırız" resti tepkilere neden olmuştu. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, bugün yaptığı açıklamada ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.
DAVUTOĞLU GERİ ADIM ATTI: "ÇEKİLELİM DERKEN MASAYA LAF ETMEDİM"
Davutoğlu, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Bu tepkiyi 6'lı masa liderlerine değil, iktidarın yaptığı manipülasyonu yayan çevrelere verdim. İktidarın manipülasyonlarının devamı maliyetinde. Bunlar da sanki birileri, iki parti bir araya gelse zaten iktidar değişimi olacakmış gibi bir zanna sahipler. Türkiye'de 6'lı masa her kesimi temsil eden, bir toplumsal barış projesidir. Bu barış projesine zarar veren herkes Türkiye'nin geleceğine zarar verir. Kastettiğim o çevreler. Yani oy oranları, daha seçime girmemişsiniz. Biz Gelecek Partisi olarak oy oranları üzerinde yorumlar yapılıp 6'lı masada bir sıkıntı varmış itibarı vermek isteyenlerin, isteyenlere karşı söylediğim bir ifadedir. 'Çekilelim' derken asla liderlere demedim. Biz orada hep beraber omuz omuza verdik ama bu oturdukları yerden 6'lı masayı yönlendirmeye çalışan iktidar sahiplerinin manipülasyonlarına genel çevrelere verdiğim bir cevaptır"
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