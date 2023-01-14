Ahmet Davutoğlu ’Masadan ayrılırız’ restinde geri adım attı: Sözüm liderlere değildi

DAVUTOĞLU GERİ ADIM ATTI: "ÇEKİLELİM DERKEN MASAYA LAF ETMEDİM"

Davutoğlu, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bu tepkiyi 6'lı masa liderlerine değil, iktidarın yaptığı manipülasyonu yayan çevrelere verdim. İktidarın manipülasyonlarının devamı maliyetinde. Bunlar da sanki birileri, iki parti bir araya gelse zaten iktidar değişimi olacakmış gibi bir zanna sahipler. Türkiye'de 6'lı masa her kesimi temsil eden, bir toplumsal barış projesidir. Bu barış projesine zarar veren herkes Türkiye'nin geleceğine zarar verir. Kastettiğim o çevreler. Yani oy oranları, daha seçime girmemişsiniz. Biz Gelecek Partisi olarak oy oranları üzerinde yorumlar yapılıp 6'lı masada bir sıkıntı varmış itibarı vermek isteyenlerin, isteyenlere karşı söylediğim bir ifadedir. 'Çekilelim' derken asla liderlere demedim. Biz orada hep beraber omuz omuza verdik ama bu oturdukları yerden 6'lı masayı yönlendirmeye çalışan iktidar sahiplerinin manipülasyonlarına genel çevrelere verdiğim bir cevaptır"