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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 6'lı masaya tepki: 6 eş başkanla bakkal bile yönetilmez

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2023
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 6’lı masaya tepki: 6 eş başkanla bakkal bile yönetilmez

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6'lı masaya tepki göstererek, "Başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanla bir dernek, şirket, bakkal bile yönetilemezken Türkiye yönetilebilir mi ? Böyle bir masadan çıksa çıksa ihtilaf çıkar, kavga çıkar, kriz çıkar, kaos çıkar, istikrarsızlık çıkar" ifadelerini kullandı.

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