Fikir ayrılıklarının merkezi altılı masada tek ortak nokta tehdit dili! Kılıçdaroğlu'ndan sonra sıra Ali Babacan'da! Hedefte yerli ve milli teknoloji var...
2023 seçimleri yaklaşırken altılı maada yükselen farklı sesler ve fikir ayrılıkları da siyaset gündeminde damga vuruyor. Ancak ittifak içinde her ne kadar fikir ayrılıkları olsa da liderlerin buluştuğu bazı ortak söylemler var. AK Parti'de bakanlık yaptığı dönemde CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Babacan'ın bugün kullandığı cümleler dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu ile paralel mesajlar veren Babacan'ın sözleri ve tavırları da tartışmaları beraberinde getiriyor. Kılıçdaroğlu öğretmenleri, çiftçileri, memurları, öğretmenleri tehdit etmesiyle gündeme gelirken Babacan'ın da bu dili benimsemesi dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde yerli ve milli adımları hedef alan Babacan SİHA'lar hakkında "Bu projeyi öyle bir hale getirdiler ki, bu çok kutsal dokunulmaz. Kusura bakmayın dokunacağız." ifadelerini kullandı. İşte Millet İttifakı'ndaki tehdit dili gerçekleri...
2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı içinde yaşanan fikir ayrılıkları politika gündeminde yerini alıyor. Son dönemde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak söylemlerde bulunan Ali Babacan'ın sözleri ve HDP ile DEVA Partisi arasında yaşanan yakınlık dikkat çekiyor.
TEHDİT DİLİNDE UZMAN İSİM KILIÇDAROĞLU
Özellikle geçmiş dönemlerde farklı meslek gruplarındaki vatandaşları tehdit etmesiyle gündeme gelen Kılıçdaroğlu bu yola sık sık başvurmakta kararlı gözüküyor.
SANDIKTAN UMUTLARINI KESENLERİN ORTAK NOKTASI: TEHDİT
Tehdit demokrasilerin er meydanından yani sandıktan umudunu kesenlerin çıkış noktası olarak görülürken Kılıçdaroğlu'nun sık sık bu yola başvurması dikkat çekiyor.
İLK HEDEF ÖĞRETMENLER
İlk olarak Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef alan Kılıçdaroğlu "Hala iktidar peşinde giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇİFTÇİLERE: İKİ ELİM YAKANIZDA OLACAK
Bir sonraki hedef olarak kendisine çiftçileri seçen Kılıçdaroğlu "Bütün üreticilere sesleniyorum. İlk seçimde yine gidip AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak" ifadeleriyle milyonlarca emektar vatandaşı hedef aldı.
HAKİMLER DE NASİBİNİ ALDI
Kimi zaman mahkeme başkanlarını, kimi zaman Anayasa Mahkemesini kimi zaman da YSK üyelerini hedef aldı. Kılıçdaroğlu. kararlarını beğenmediği bakimlere eleştirirken hakaret boyutuna ulaştı.
Kılıçdaroğlu hakimleri hedef alırken "Bunlardan hakim olmaz. Bunlar kendi çıkarları için yapmayacakları hiçbir şey yoktur." dedi.
SANATÇI VE SPORCULAR DA TEHDİT LİSTESİNDE
Daha sonra kendisine hedef olarak sanatçı ve sporcuları belirleyen Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Bir ülkenin sanatçıları egemen güce teslim olmazlar. Hakkı hukuku adaleti savunurlar. Sanatçılar zalimden yana değil mazlumsan yana yer alırlar. Diktatörün karşısında asla ve asla soyun eğmezler" sözleriyle binlerce ismi hedef tahtasına koydu.
Sanatçılara yalaka tanımlamasını yapan Kılıçdaroğlu yine hakaretler savurarak "Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar! Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorunda. Sanatçı dik durur sanatçı gücün karşısında eğilmez gücün karşısında eğine kişiye sanatçı denmez." ifadelerini kullandı.
EMEKLİLER DE HEDEF TAHTASINDA
Emekli vatandaşlar da Kılıçdaroğlu'nun hakaret serüvenine katıldı. Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy veren emeklilere yönelik "Ağlamayacaksınız sandığa gittiğinizde oy vereceksiniz." gibi son derece incitici bir cümle sarf etti.
CHP'ye oy veren bir öğretmen, emekli ya da işçilere "Görevlerini yapıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy veren herkesi hedef almaktan geri durmuyor.
TOPLUMUN SİNİR UÇLARIYLA OYNANMAYA BAŞLANDI
Türk siyasetinde özelikle son dönemde tehdit dili yine kendini göstermeye başladı. Millet ittifakı'ndan toplumun sinir uçlarına dokunan siyaset yapma tarzından geri adım atması beklenirken giderek hırçınlaşan üslup demokrasiyi ve Türkiye'nin değerlerini hedef alma boyutuna ulaştı.
BABACAN'IN PARTİSİNDEN ANAYASA'DAN TÜRKLÜK KAVRAMINI ÇIKARALIM ÇIKIŞI
Bunun son örneği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Bugünlerde HDP ile yakınlaşan DEVA Partisi önce Anayasadan Türklük kavramını kaldıralım dedi daha sonra partinin genel başkanı Türk SİHA'larını hedef aldı.
SON HEDEF BAYKAR'IN MİLLİ TEKNOLOJİLERİ
Babacan'ın Türk savunma sanayiinin göz bebeği olan Baykar teknolojisini hedef alırken "Bu projeyi öyle bir hale getirdiler ki, bu çok kutsal dokunulmaz. Kusura bakmayın dokunacağız." ifadeleriyle iktidar olmaları durumunda projenin önüne taş koyacaklarını açıkça ifade etti. Kılıçdaroğlu da benzer söylemlerle Baykar'ı hedef almıştı.
SÖYLEMLER VE TEHDİT DİLİ TESADÜF DEĞİL
Aslında bu söylemler tesadüf değildi. 15 Temmuz'un ardından TSK'nın yapısında,siyasetle ilişkilerinde ve tehditlere karşı yürüttüğü aktif mücadelede çok önemli değişimler yaşandı.
Başkanlık sistemiyle birlikte son yıllarda yapılan düzenlemeyle ise TSK'nın nizamnamesi yeniden belirlendi ve darbeye gerekçe yapılan 35. madde değiştirildi. Böylelikle Türk ordusu olması gereken yere oturtuldu.
"DEVLETİN ORDUSU KATAR'A SATILMIŞ"
Yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP hemen harekete geçerek orduyu hedef aldı ve Mehmetçik'i siyasi malzeme haline getirmeye çalıştı.
Devletin ordusunun Katar'a satıldığını söyleyen CHP'liler ile tüm askeri personeli "AK Parti militanı" olarak tanımlayan CHP'liler de bu seviyesizliğe neden oldu.
Türkiye silahsız ve silahlı insansız hava araçları ile hem sınır ötesinde hem de yurt içinde birçok başarılı operasyona imza attı. Türk mühendisler tarafından üretilen SİHA ve İHA'lar teröristlere göz açtırmazken Mehmetçik'in ise işini kolaylaştırıyor.
Dünyanın gündeminden düşmeyen Türk savunma sanayisi ise şu dönemlerde Millet İttifakı tarafından tehdit ediliyor.
BABACAN'DAN BAYKAR'A: TEK ŞİRKET ÜZERİNDEN OLMAZ
Ali Babacan yaptığı açıklamada "Bu projeyi öyle bir hale getirdiler ki, bu çok kutsal dokunulmaz. Kusura bakmayın dokunacağız. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum." ifadeleriyle adeta bu projenin önüne taş koyacaklarının sinyalini verdi.
HDP'DEN NE FARKINIZ KALDI?
HDP'li Sezgin Tanrıkulu ise "SİHA'larla işbirlikçi olarak adlandırılan insanları bomba ile öldürüldüğünü görüyoruz. Eskiden JİTEM vardı şimdi İHA..." ifadeleriyle Türkiye'nin teknolojisini hedef aldı.
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