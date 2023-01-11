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Avrupa'da sağlık sistemi çöküyor, ilaç bulunmuyor! Hastalar muayene için sabah saat 5'te sıraya giriyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Avrupa’da sağlık sistemi çöküyor, ilaç bulunmuyor! Hastalar muayene için sabah saat 5’te sıraya giriyor

Avrupa'da pandemi döneminde büyük darbe alan sağlık sistemi toparlanamadı. Avusturya'da hastalar ücretsiz doktor muayenesi için sabah saat 5'te sıraya girmeye başladı. Öte yandan Kovid-19'un etkisini yitirmeye başladığı Avrupa'da grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarındaki ciddi artış hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ülkede özellikle antibiyotik gibi ilaçların temin edilmesinde güçlükler yaşanıyor. İtalya'da da hastalar ve eczacılar, bazı ilaçların bulunamayışından şikayetçi. Almanya’da ve İtalya’daki yaşanan sağlık krizinin detaylarını A Haber ekiplerinin Fatih Yılmaz ve Dündar Keşaplı ekrana taşıdı.

Avrupa’da ilaç bulmak için ülke değişiyorlar AVRUPA'DA İLAÇ BULMAK İÇİN ÜLKE DEĞİŞİYORLAR

Gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ilaç krizi… Avrupa koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana krizlerle boğuşuyor. Koronavirüsün neden olduğu zararı telafi edemeyen Avrupa, önce yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldı. Şimdilerde ise, ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntılar her geçen gün artıyor.

Bu sıkıntıyı yaşayan Avrupa ülkelerinden biri de İtalya. Ülkede her yıl kış aylarında görülen grip salgını bu yıl daha kış gelmeden sonbahar aylarında ortaya çıktı.

A Haber ekiplerinden Dündar Keşaplı'ya konuşan doktor, "Normal şartlarda ocak ve şubat ayında başlayan salgın bu kış çok erken yayılmaya başladı. Grip salgını özellikle ilk günlerde çocuklar arasında çok üst seviyedeydi, yaygındı ancak erken başladığı ve bulaşma oranı en üst seviyeye geldiği için yeni yılda okulların tatil olmasıyla biraz düşüşe geçmeye başladı. Ancak okulların açılmasıyla bu yeniden yükselişe geçecektir." dedi.

Ekim ayında yaklaşık 6 milyon kişi gripten etkilendi. Avustralya gribi denilen yeni salgın her geçen gün çocuklar arasında yayılıyor. A Haber mikrofonlarına konuşan doktor, "Hasta olanların sayısı çok fazla. Okulların kapalı olması nedeniyle özellikle çocuklar arasında temas olmadığı için grip salgınının azalmaya başladığı söylenebilir ama bu dönemde salgından çok sayıda kişi etkilenmiş durumda. Bazı durumlar var eğer test yapılmazsa Kovid 19 hastası mı grip mi olduğu anlaşılmıyor. Bir gerçek var; hastalık seviyesi çok üst düzeyde yoğun." ifadelerini kullandı.

Grip salgını nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk, bu kez eczanelere taştı. İtalyanlar, eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısı nedeniyle, doktorların kendilerine yazdığı ilaçlara erişmekte zorluklar yaşıyor. İtalya'da aralık ayında patlak veren yeni grip salgını, ilaç stoklarının tükenmesine neden oldu.

Reçetelerdeki ilaçları bulamayanlarsa, benzer ilaçlarla şifa arıyor. Üstelik İtalya'da ilaç kıtlığı yeni bir sorun da değil. Koronavirüs zamanında da aynı sorunun yaşandığını belirten İtalyanlar, şu anda ilaç kıtlığının had safhaya ulaştığına vurgu yapıyor.

İtalyan vatandaşlarını A Haber'e anlattıkları:

- Evet biz aile olarak grip ve kovid surecini atlattık. Sorun yaşamadık ama çok sayıda ilaç kullanmak zorunda kaldık. Tabii ki bu süreçte ilaç bulmakta zorluk çektik, eksiklerimiz vardı.

Özellikle çocuklar çok etkilendi. Aralık ayında ilk grip dönemini yaşadık. İlaç bulana kadar zorluk yaşadık ama bir şekilde önerilen ilaçlar ve evde dinlenme ile bu süreci aşabildik. Tabii ki ilaç eksikliği ciddi bir sorun oldu.

- İlaç almak için buradayım. Daha önce doktorumun yazdığı reçete ile geldim ancak o ilaçların olmadığı söylendi, depolarda da yokmuş. Bu nedenle yeniden aile doktoruma giderek bu durumu ilettim, bana benzer ilaçları yazmak durumunda kaldı. Tam olarak kullanmam gereken ilaçlar değil ama umarım faydalı olur çünkü kullanmam gereken ilaçlar olmayınca yeni yazılan ilaçları kullanmaktan başka çarem yok.

Önceki gün yine gelmiştim. Doktorum, gözüm için antibiyotik vermişti. Yine benzer durumu yaşadım yani o göz için yazılan ilaç yoktu sağ olsun eczacı doktor bana benzer bir ilacı önerdi onu kullanıyorum.

Bazı anlar oluyor doktor tarafından yazılan ilaçları bulmakta çok zorlanıyoruz. Gerçekten inanılır gibi değil ama zor. Grip salgını süresince. Su ana kadar sadece kovid hastalığını yaşadık ama grip ailemizde yaşanmadı, ancak dediğim gibi bu salgından korunmak, tedavi olmak için gerekli ilaçlar bulunmadığından kolay bir süreçten geçtiğimizi söyleyemeyeceğim.

Fatih Yılmaz Avusturya'daki krizi şu sözlerle aktardı:

Koronavirüste kötü bir sınav veren Avrupa yeni bir sınav ile karşı karşıya. Personel yetersizliği, grevler ve aylardır bulunamayan ilaçlar nedeniyle sağlık sistemi çökmenin eşiğine geldi. İnsanlar hastanelerin acil servislerinde saatlerce bekliyorlar. Doktor ve personel eksikliği yaşlıların ölümüne ve yanlış tedavilere neden oluyor.

Avusturya'da insanların ücretsiz muayene olabileceği bir göz doktoru emekli olunca hastalar diğer doktorun muayenesinde uzun kuyruklar oluşturdu. İnsanlar randevu alabilmek için sabah 5'te sıraya giriyor. Grip salgının yanı sıra çocukları etkileyen RSV virüsü nedeniyle ülkelerdeki hastanelerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. 480 bin kişinin solunum yolu enfeksiyonu kaptığı ülkede bir kentte 2 çocuk grip nedeniyle hayatını kaybetti.

Kriz sadece Avusturya'da değil Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşanıyor. Almanya'da yetişkin ve çocuk kliniklerinde yer bulmak neredeyse imkansız. Uzun zamandır yaşanan ilaç sorununa bir çare bulunamadı. İnsanlar çocukları için ateş düşürücü bulmaya sınır ülkesi Hollanda'daki şehirlere gidiyorlar. Hollanda'da bu ilaçları bulmak biraz daha kolay oluyor.

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