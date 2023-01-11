Avrupa’da sağlık sistemi çöküyor, ilaç bulunmuyor! Hastalar muayene için sabah saat 5’te sıraya giriyor

İtalyan vatandaşlarını A Haber'e anlattıkları:

- Evet biz aile olarak grip ve kovid surecini atlattık. Sorun yaşamadık ama çok sayıda ilaç kullanmak zorunda kaldık. Tabii ki bu süreçte ilaç bulmakta zorluk çektik, eksiklerimiz vardı.

Özellikle çocuklar çok etkilendi. Aralık ayında ilk grip dönemini yaşadık. İlaç bulana kadar zorluk yaşadık ama bir şekilde önerilen ilaçlar ve evde dinlenme ile bu süreci aşabildik. Tabii ki ilaç eksikliği ciddi bir sorun oldu.