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Yunanistan'da ilaç sıkıntısı! Sağlık bakanından dikkat çeken çağrı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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Yunanistan’da ilaç sıkıntısı! Sağlık bakanından dikkat çeken çağrı

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısının devlete ait hastane ve eczanelerde olmadığını, daha çok özel eczanelerde görüldüğünü söyledi.

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