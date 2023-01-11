11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kılıçdaroğlu HDP’ye destek oldu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tehdit etti! HDP’ye ve PKK'ya örtülü mesaj mı?

Kılıçdaroğlu HDP’ye destek oldu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tehdit etti! HDP’ye ve PKK'ya örtülü mesaj mı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
ABONE OL
Kılıçdaroğlu HDP’ye destek oldu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tehdit etti! HDP’ye ve PKK’ya örtülü mesaj mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı grup toplantısında hazine yardımına bloke konan HDP'ye sahip çıktı; fırtına obüsleri teslimat töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlayan TSK komuta kademesini hedef aldı. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’ye sahip çıkıp TSK’yı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşunu A Haber canlı yayınına bağlanan SATE Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ile gazeteci yazar Güngör Yavuzarslan değerlendirdi. Nebi Miş siyaset arayışındaki Kılıçdaroğlu'nun savrulduğuna dikkat çekerken Güngör Yavuzarslan, "Bu yapılan açıklamalar Kandil metnidir." dedi.

HDP’ye sahip çıkıp TSK’yı tehdit etti HDP'YE SAHİP ÇIKIP TSK'YI TEHDİT ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında 2023 seçimlerini hatırlattı, kapatma davası süren ve hazine yardımına bloke konan HDP'ye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, "Demokrasilerde siyasal partiler kapatılamaz. Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları kabul etmiyoruz." dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'ye sahip çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu pazartesi günü fırtına obüsleri teslimat töreninde Başkan Recep Tayyip erdoğan'ı alkışlayan Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ni hedef aldı. Siyasi mesaj vererek tehditler savurdu.

Peki Kemal Kılıçdarğlu neden TSK'yı hedef aldı? Asıl rahatsızlık terörle mücadele mi? HDP'ye ve PKK'ya örtülü mesaj mı?

İşte A Haber canlı yayınına bağlanan Nebi Miş'in değerlendirmeleri:

"CHP uzun bir süredir siyaset arayışında bunu sürdürürken 6'lı masa olarak adlandırılan bir ittifak ve bunları bir gözü ve kulağı sürekli olarak HDP siyasetindeki gelişmelerde. Dolayısıyla hem milli meselelerde hem sınır ötesi harekatta tezkere 'hayır' demekle birlikte Libya'dan Karabağ meselesine kadar maalesef siyaseti hem çelişkili hem tutarsız hem de çoğu zaman milli olanın ötesine savrulan bir yerde duruyor.

CHP uzun zamandır Sakarya'daki tank-palet fabrikasını hedef alıyor ve itibarsızlaştırma yolunu güdüyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına geniş bir çerçeveden bakmak gerekiyor. 2023 seçimlerine giderken yeni bir ittifak siyaseti oluşturmaya çalışıyor. Bunu yaparken bir taraftan 'helalleşme' bir taraftan HDP siyaseti ile pazarlık diğer taraftan ise milliyetçi ve muhafazakar kesimlere yönelik olarak bir yol çizmeye çalışıyor ama bunları sonuçlandıramıyor.

Muhafazakar kesime karşı 'helalleşme' söyleme içerisine giriyor. Başörtüsüne yasal güvence arayışına giriyor ama bunu üzerinden çok geçmeden AK Parti'nin anayasal güvence adımına karşı helalleşme sürecini askıya alıyor sonra bunu perdeleyecek yeni açıklamalar yapıyor. Son günlerdeki söylemlerde CHP'nin ve 6'lı masanın ortak aday konusunda çıkmaza girdi. Bu çıkmazında en önemli ayaklarında biri de HDP'dir. TSK'yı hedef alması HDP siyaseti ile kurmaya çalıştığı ortak aday arayışındaki bir çıkmazın ürünüdür.

HDP'nin kendi adayını açıklayacağı çıkışından sonra Kılıçdaroğlu HDP'yi sahiplenerek konuşma yaptı. Sınır ötesi operasyonları, terörle mücadeleyi ve savunma sanayi gelişmeleri sorunsallaştırarak 6'lı masaya vermeye çalışıyor. Bunu yaparken CHP'nin tarihi ile hesaplaşmaya giriyor."

Güngör Yavuzaslan'ın öne çıkan sözleri:

"Kılıçdaroğlu baltayı taşa vurdu. Orta Doğu'daki apoletli generallerden söz etti. 'Onlara kalırsınız' diyerek bizim subaylara atıfta bulundu. Ama keşke konuşurken biraz düşünseydi. Orta Doğu'da görev yapan ve tüm dünyanın tanıdığı bir ismi yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unuttu. Atatürk Trablusgarp ve Halep'te görev yaptı. Çanakkale'den sonra en büyük zaferi kazanan Halil Paşa'yı unuttu. Medine'yi İngilizlere teslim etmeyen Fahrettin Paşa'yı unuttu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmek için bu tür söylemlere giriyor.

Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yaparken TSK'nın mensupları Adalar Denizi'nde, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele ediyor. Asılsız rahatsızlık işte burada. Bu mücadeleden HDP kanadı ciddi anlamda rahatsızdır. Söyleyene değil söyletene bak. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için HDP'ye siyasi olarak böyle mesajlar veriyor.

CHP'nin hem bünyesinde hem de üye olarak binlerce asker kökenli insan var. Böyle ağır kelimelerle 'sizden hesap soracağız, haddinizi bilin' tarzı çıkışlarla ortaya çıkmak ana muhalefet liderine yakışmıyor. Türkiye'nin varlığı için canını ortaya koyan bu insanların moral ve motivasyonun çok yüksek tutmak gerekir. Bu yapılan açıklamalar Kandil metnidir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber fırtına öbüslerinin üretildiği fabrikada! A HABER FIRTINA ÖBÜSLERİNİN ÜRETİLDİĞİ FABRİKADA!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Fırtına obüsleri teröristlerin korkulu rüyası FIRTINA OBÜSLERİ TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI
Terör hedeflerine yönelik ’cezalandırma atışları’ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK 'CEZALANDIRMA ATIŞLARI'
Kılıçdaroğlu HDP’ye arka çıkıp TSK’yı tehdit etti KILIÇDAROĞLU HDP'YE ARKA ÇIKIP TSK'YI TEHDİT ETTİ
Kılıçdaroğlu HDP’ye arka çıkıp TSK’yı tehdit etti KILIÇDAROĞLU HDP'YE ARKA ÇIKIP TSK'YI TEHDİT ETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA