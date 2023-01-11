Kılıçdaroğlu HDP’ye destek oldu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tehdit etti! HDP’ye ve PKK’ya örtülü mesaj mı?

Peki Kemal Kılıçdarğlu neden TSK'yı hedef aldı? Asıl rahatsızlık terörle mücadele mi? HDP'ye ve PKK'ya örtülü mesaj mı?

İşte A Haber canlı yayınına bağlanan Nebi Miş'in değerlendirmeleri:

"CHP uzun bir süredir siyaset arayışında bunu sürdürürken 6'lı masa olarak adlandırılan bir ittifak ve bunları bir gözü ve kulağı sürekli olarak HDP siyasetindeki gelişmelerde. Dolayısıyla hem milli meselelerde hem sınır ötesi harekatta tezkere 'hayır' demekle birlikte Libya'dan Karabağ meselesine kadar maalesef siyaseti hem çelişkili hem tutarsız hem de çoğu zaman milli olanın ötesine savrulan bir yerde duruyor.