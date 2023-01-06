Koronavirüste "Kraken" varyantı tehlikesi! Avrupa ülkelerinde de yayılmaya başladı! Vaka sayıları giderek artabilir...

AB ÜLKELERİNDE ÇOK DÜŞÜK SEVİYELERİNDE

ECDC değerlendirmesinde, "Bu varyantın AB içinde Kovid-19 vakalarının artışına etki etme ihtimali bulunuyor. Ancak bu artış gelecek ay içinde olmayacaktır çünkü varyant AB ülkelerinde şu an için çok düşük seviyelerde görülüyor." denildi.

Kraken'in yol açtığı Kovid-19 vakaları Avrupa'da Danimarka, Fransa, Avusturya, Hollanda, Almanya,İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Belçika, Çekya, Portekiz ve İrlanda'da az sayıda tespit edildi.