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Koronavirüste "Kraken" varyantı tehlikesi! Avrupa ülkelerinde de yayılmaya başladı! Vaka sayıları giderek artabilir...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Koronavirüste Kraken varyantı tehlikesi! Avrupa ülkelerinde de yayılmaya başladı! Vaka sayıları giderek artabilir...

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada Kovid-19 hastalığına yol açan koronavirüsün "kraken" varyantının ABD'de hızla yayıldığı belirtilirken, Avrupa ülkelerinde ise varyantın hızının henüz yavaş olduğu belirtildi. Diğer yandan ABD'de kraken varyantında vaka sayılarının 9 günde ikiye katlandığı açıklandı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Kovid-19 hastalığına yol açan koronavirüsün ABD'de hızla yayılan "Kraken" alt varyantının Avrupa'da nispeten daha geç de olsa yaygın hale gelebileceğini bildirdi.

VARYANTLARIN YÜZDE 40'I KRAKEN

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı ECDC'nin Kovid-19 salgınıyla ilgili son değerlendirmesinde, "Kraken" adı verilen XBB.1.5 alt varyant hakkında bilgiler yer aldı.

ABD'deki varyantlar arasında Kraken'in payının yüzde 40 olduğunu, bir hafta içinde hakim varyant haline geleceği belirtilen değerlendirmede, bu alt varyantın BA.1'den sonra büyüme hızı bakımından ikinci sırada olduğu kaydedildi.

AB ÜLKELERİNDE ÇOK DÜŞÜK SEVİYELERİNDE

ECDC değerlendirmesinde, "Bu varyantın AB içinde Kovid-19 vakalarının artışına etki etme ihtimali bulunuyor. Ancak bu artış gelecek ay içinde olmayacaktır çünkü varyant AB ülkelerinde şu an için çok düşük seviyelerde görülüyor." denildi.

Kraken'in yol açtığı Kovid-19 vakaları Avrupa'da Danimarka, Fransa, Avusturya, Hollanda, Almanya,İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Belçika, Çekya, Portekiz ve İrlanda'da az sayıda tespit edildi.

9 GÜNDE İKİYE KATLADI

ABD'deki Kraken vakalarıyla ilgili veriler XBB.1.5'in hızla yayıldığını, vaka sayılarının 9 günde ikiye katlandığını gösteriyor.

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