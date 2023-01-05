Yatak yok, hemşire yok, doktor yok! Tarihinin en büyük krizi: İngiltere'de sağlık sistemi çöktü

10 SAAT DIŞARIDA BEKLEYEBİLİRSİNİZ

Bir hastanın 16 saat boyunca ambulans beklediği ancak ambulansın ancak vefat ettikten sonra geldiği öğrenildi. 16 saatten fazla ambulans bekledikten sonra hayatını kaybeden Teresa Simpson'ın eşi Matthew Simpson, "Her gün 4, 6, 12, 18, 20 saat bekleme sürelerinin olduğu ambulans hikayelerini duyuyorsunuz. Ambulans geldiğinde bile hastaneye gitmeniz garanti değil. 10 saat dışarıda bekleyebilirsin. Ambulanslarda bekleyen insanların hikayelerini duydum. Böyle bir şey modern zamanlarda olmamalı. 20 veya 30 yıl önce böyle değildi." diyerek isyan etti.