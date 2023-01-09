İngiltere sağlık sistemi çöktü! Sedye, hemşire ve doktor yok

Aile, yaşlı kadını önce ütü masasıyla taşımayı denedi. Ancak olmayınca bu kez çareyi çöp kutusu kapağında buldu. Rolfe, sedye yerine çöp kutusu kapağıyla minibüse taşındı oradan da hastaneye götürüldü.

Yaşlı kadına düştükten sekiz saat sonra Wrexham Maelor Hastanesi'nde bir yatak verildi ve ertesi gün ameliyat edildi.