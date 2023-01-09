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İngiltere sağlık sistemi çöktü! Sedye, hemşire ve doktor yok

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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İngiltere sağlık sistemi çöktü! Sedye, hemşire ve doktor yok

Koronavirüs salgınıyla alarm veren İngiliz sağlık sistemi, küresel kriz ile birlikte adeta çöktü. Sağlık personelinin başlattığı grev sonrası hemşire ve doktor yetersizliği ortaya çıkan İngiltere'de, boş yatak da kalmadı. Sedyelerin yetersizliği yüzünden bazı hastalar çöp kutusu kapağıyla minibüse taşındı.

İngiltere'de sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Saatlerce ambulans beklemek zorunda kalan İngilizler çaresizlikten ne yapacaklarını şaşırdı. Onlardan biri de 79 yaşındaki Pamela Rolfe.

Kalçasını kıran Rolfe, acil servisi aradı. Yetkililer tarafından ambulans olmadığı söylenince yaşlı kadının yakınları kendi imkanlarıyla onu hastaneye ulaştırmaya çalıştı.

Aile, yaşlı kadını önce ütü masasıyla taşımayı denedi. Ancak olmayınca bu kez çareyi çöp kutusu kapağında buldu. Rolfe, sedye yerine çöp kutusu kapağıyla minibüse taşındı oradan da hastaneye götürüldü.

Yaşlı kadına düştükten sekiz saat sonra Wrexham Maelor Hastanesi'nde bir yatak verildi ve ertesi gün ameliyat edildi.

2 GECE SANDALYEDE BEKLEDİ

Hull bölgesinde bir kadın mide ülseri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak yer bulamayan kadın iki gece sandalye üzerinde yatmak zorunda kaldı. Yer açılınca kadın yatağa alındı.

Monmouth bölgesinde ise Steven Parsons isimli adam, 83 yaşındaki büyükbabasını hastaneye götürebilmek için ambulans istedi. Ancak yetkililer Parsons'dan hastasını kendi götürmesini istedi.

Parsons, büyükbabasını hastaneye götürdü ancak yaşlı adam otoparkta kalp krizi geçirdi. Şans eseri krizi atlatan yaşlı adam, tedavi altına alındı.

İngiliz Daily Mail gazetesi çökme noktasna gelen sistemle ilgili yayımladığı haberde grev, personel sayısının hastalıklar nedeniyle neredeyse yarıyı inmesine değindi.

ÖLÜMCÜL BİR DURUM YOKSA GELMEYİN

Koronavirüs pandemisinden sonra İngiltere en büyük sağlık sorunu ile karşı karşıya... Acil servisler tıka basa dolu, hastalar ambulans beklerken hayatlarını kaybediyor.

OHAL İLAN ETTİLER

Bazı hastanelerde olağanüstü hal ilan edildiği belirtiliyor. Kraliyet Acil Tıp Koleji Başkan Yardımcısı Dr Ian Higginson, bekleme sürelerinin dehşet verici olduğunu söylerken "Şu anda tam bir kriz yaşıyor. Bir çoklarında ise istediğimiz standartlarda bakım sağlayamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere’de sağlık sistemi çöktü İNGİLTERE'DE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Fransa’da sağlık sistemi çöktü FRANSA'DA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ
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