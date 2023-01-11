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Avrupa'da sağlık sistemi krizi! İlaç bulmak için başka ülkeye gidiyorlar | Doktor bulmak isteyenler gün doğmadan kuyruğa giriyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Avrupa’da sağlık sistemi krizi! İlaç bulmak için başka ülkeye gidiyorlar | Doktor bulmak isteyenler gün doğmadan kuyruğa giriyor

Aylardır sağlık sisteminde sorun yaşayan Avrupa ülkelerinde sorun gün geçtikçe daha da içinden çıkılmaz hale geliyor. Koronavirüs pandemisiyle sarsıntıya giren Avrupa'daki hastaneler toparlanamadan bir de ilaç stoklarının tükenmesi kriziyle uğraşıyor. Doktor bulamayan insanlar, randevu alabilmek için sabah 05.30’da kuyruğa girmeye başladı.

Enerji krizi, hayat pahalılığı, hammadde sıkıntısı ve yüksek enflasyonla boğuşan Avrupa'da sağlık sistemi her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Hastanelerin acil servislerinde insanlar saatlerce bekliyor, hemşire ve hastabakıcı eksikliği yaşlıların ölümüne, yanlış tedavilere neden oluyor. Alarm veren sağlık sisteminin bir kötü örneği, geçtiğimiz gün Avusturya'da yaşandı.

40 BİN HASTA AÇIKTA KALDI
Lienz kentindeki insanların ücretsiz muayene olabileceği hastalık kasası ile çalışan ve 40 bin hastası bulunan bir göz doktoru emekli olup muayenehanesini kapatınca kriz çıktı.

Kentte yaşayan ve doktora para verecek durumu olmayanlar diğer doktorun muayenehanesi önünde yüz metreyi aşan kuyruk oluşturdu. Randevu almak için insanlar sabah saat 05.30'da kuyruğa girdi.

ÖNLEM ALAMIYORLAR
Bölgede uzun süredir doktor açığının bilindiği, buna rağmen önlem alınmadığı aktarıldı. Muayenehanesinin önünde uzun kuyruk oluşan doktor Matthias Dapra, geçen yıl acil durumlar dışında randevu kabul etmezken, kapısında yüzlerce insanın randevu beklediğini görünce şaşkına döndü. Kentin Belediye Başkanı Elisabeth Blanik (SPÖ), durumu skandal olarak yorumladı.

HOLLANDA'YA İLAÇ SEYAHATİ
Almanya'da aylardır devam eden ilaç sıkıntısı, özellikle çocuklu aileleri zor duruma soktu. Ülkede ağrı kesici ve ateş düşürücü şurup bulamayan aileler, ülkenin Hollanda sınırına yakın kentlerine akın etmeye başladı.

Hollanda'da bu ilaçlarda sıkıntı yaşanmaması ve ilaçların daha ucuz olması, Almanya'dan akının başlıca nedeni oldu. Öte yandan Hollanda'da ağrı kesiciler, öksürük şurupları ve göz damlaları sadece eczanelerde değil, süpermarketlerdeki özel reyonlarda da satılıyor.

GRİP NEDENİYLE İKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Avusturya'da Kovid-19'un yanı sıra solunum yolu rahatsızlıklarındaki artış sağlık sisteminde ciddi yoğunluk yaşanmasına yol açtı. Linz kentindeki bir hastanede iki çocuk grip nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkenin 3. büyük hastanesi olan Kepler Üniversite Kliniği, Kovid-19'un yanı sıra grip ve RSV olarak adlandırılan solunum yolu virüsü nedeniyle sağlık sisteminde ciddi yoğunluk yaşandığını açıkladı.

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