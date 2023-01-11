Bloomberg’ten çarpıcı seçim analizi: 2023’te dünyanın en önemli seçimi Türkiye’de

"Erdoğan'ın hala güçlü olan rakamları, her türlü rakibini geride bırakabileceğini gösteriyor." denildi.

Söz konusu yazı, "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak." sözleri ile tamamlandı.

SEÇİMLER ABD'Yİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR?

Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Katman, "ABD Dışişleri Bakanlığı Trump döneminde çıkan krizler dahil olmak üzere her zaman şu noktanın altını çizmiştir. Türkiye hiçbir ülkeye kaybedilemeyecek kadar stratejik önemde bir ülke. Türkiye'nin bir merkez ülke olduğunu görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Katman, "Türkiye her iki bloğun da kendi yanına çekmek istediği bir ülke. O yüzden zaten bu seçimlerin bu kadar önemli olduğunu ifade ediyorlar." dedi.