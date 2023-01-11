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Bloomberg’ten çarpıcı seçim analizi: 2023’te dünyanın en önemli seçimi Türkiye’de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Bloomberg’ten çarpıcı seçim analizi: 2023’te dünyanın en önemli seçimi Türkiye’de

ABD merkezli Bloomberg gazetesinde, "2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak" başlığı ile bir yazı kaleme alındı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın dış politikadaki başarısına dikkat çekildi. Erdoğan'ın her şartta rakiplerini geride bırakacağı vurgulandı. Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'te, Türkiye'deki seçimler ile ilgili bir makale kaleme alındı.

"2023 YILINDA DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ TÜRKİYE'DE OLACAK"

Yazıda, başta Rusya Ukrayna savaşındaki arabulucu rolü olmak üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikada attığı adımlar tek tek sıralandı.

ABD'li gazetenin analizinde, "2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak" başlığı dikkati çekti.

Seçimlerin yalnızca Türkiye'yi değil diğer birçok ülkeyi de etkileyeceği belirtildi.

Kaleme alınan yazıda, Erdoğan'ın dünya meselelerinde etkisinin çok büyük olduğunun altı çizildi.

"Ankara'nın dünya gündemi üzerindeki etkisi Erdoğan'ın uzun süredir iktidarda olduğu dönemde elde ettiği başarıların bir kanıtı" ifadelerine yer verildi.

Makalede ayrıca Metropoll tarafından ekim ayı sonlarında yapılan bir ankette Erdoğan'a desteğin bir yıl önceki oy oranı olan %39'dan %47,6'ya çıktığı hatırlatıldı.

"Erdoğan'ın hala güçlü olan rakamları, her türlü rakibini geride bırakabileceğini gösteriyor." denildi.

Söz konusu yazı, "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak." sözleri ile tamamlandı.

SEÇİMLER ABD'Yİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR?

Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Katman, "ABD Dışişleri Bakanlığı Trump döneminde çıkan krizler dahil olmak üzere her zaman şu noktanın altını çizmiştir. Türkiye hiçbir ülkeye kaybedilemeyecek kadar stratejik önemde bir ülke. Türkiye'nin bir merkez ülke olduğunu görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Katman, "Türkiye her iki bloğun da kendi yanına çekmek istediği bir ülke. O yüzden zaten bu seçimlerin bu kadar önemli olduğunu ifade ediyorlar." dedi.

Bloomberg’ten çarpıcı seçim analizi BLOOMBERG'TEN ÇARPICI SEÇİM ANALİZİ

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