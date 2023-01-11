Avrupa'da sağlık sistemi çöküyor, ilaç bulunmuyor! Hastalar muayene için sabah saat 5'te sıraya giriyor

Avrupa'da pandemi döneminde büyük darbe alan sağlık sistemi toparlanamadı. Avusturya'da hastalar ücretsiz doktor muayenesi için sabah saat 5'te sıraya girmeye başladı. Öte yandan Kovid-19'un etkisini yitirmeye başladığı Avrupa'da grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarındaki ciddi artış hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ülkede özellikle antibiyotik gibi ilaçların temin edilmesinde güçlükler yaşanıyor. İtalya'da da hastalar ve eczacılar, bazı ilaçların bulunamayışından şikayetçi. Almanya’da ve İtalya’daki yaşanan sağlık krizinin detaylarını A Haber ekiplerinin Fatih Yılmaz ve Dündar Keşaplı ekrana taşıdı.

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