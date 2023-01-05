Fransa’da sağlık sistemi çöktü! Hastanelerdeki kuyruklar saatlerce sürüyor | Acillerdeki yatak, çocuk için de ilaç yok

Fransa'da sağlık sektöründe uzun zamandır devam eden personel eksikliği ve acillerdeki uzun bekleyiş hem mevcut personeli hem de hastaları canından bezdirdi.

Kovid-19 salgınının yeni dalgasına ek olarak grip ve bronşiolit salgınlarıyla karşı karşıya olan ülkede, hastanelerin acil servislerinde hasta yoğunluğu artınca bekleme süresi de uzun saatler almaya başladı.