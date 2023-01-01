EYT yasası ne zaman tamamlanır? EYT'lilere ne zaman aylık bağlanır? Prim günü eksik olan ne yapacak?
Milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeyi geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı, EYT’de yaş sınırı olmayacağını ve 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olabileceğini ifade etti. Böylece 23 yıllık sorun kökten çözüldü. Peki düzenlemede sigortalılık süresi dolmayanın durumu ne olacak? Prim günü eksik olan ne yapacak? Düzenlemede prim günü dolmayanların durumu ne olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenleme Meclis'e ne zaman gelecek? Sigortalılık süresi dolmayanın durumu ne olacak? Stajyer konusu ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Muhammet Bayram değerlendirdi.
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin taslak metni için geri sayım başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yıldaki çalışmalarına hızla başlıyor. 15 Ocak'a kadar yasanın çıkması ve başvuruların ardından şubat ayında maaşların hesaplarda olması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Beştepe'deki toplantıdan sonra yaptığı EYT açıklamasının ardından, tüm şehirlerde SGK binaları vatandaşların akınına uğramıştı. İşlemlerini bir an önce tamamlamak isteyen pek çok vatandaş, SGK önlerinde beklemişti.
Peki düzenlemede sigortalılık süresi dolmayanın durumu ne olacak? Prim günü eksik olan ne yapacak? Düzenlemede prim günü dolmayanların durumu ne olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenleme Meclis'e ne zaman gelecek? Sigortalılık süresi dolmayanın durumu ne olacak? Stajyer konusu ne olacak? EYT yasası ne zaman tamamlanır? EYT'lilere ne zaman aylık bağlanır?
Muhammet Bayram'ın öne çıkan sözleri:
3 Ocak itibariyle Meclis tekrar çalışmaya başlayacak. Bu yasanın komisyon safhası var. Burada genişlemesi gereken konular var. Bunlardan bir tanesi stajyerlerin durumu. Bağ-Kur'luların ihya ve intibak sorunu da çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi. Eğer bunlar komisyonda konuşulursa bir mağduriyet yaratılmazsa artık EYT konusu tamamen konuşulmaktan çıkar. Bu aşamalardan sonra ocak ayının ortasında yasalaşmasını bekliyorum.
Ocak ayında yasalaşmadan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasından sonra Resmi Gazete'de yayımlanır. Bundan sonra vatandaşlarımız SGK'lara gitmeden e-Devlet üzerinden emeklilik işlemlerini başlatabilirler. E-Devlet üzerinden başvuru yapmak yeterlidir. Hatta borçlanmalar da bu sistem üzerinden yapılabilir.
Kapsamın genişlemesi söz konusu olmaz. 8 Eylül 99 ve öncesinde işe giren vatandaşlarımızın bir hakkıydı bu. Bu hak kendilerine teslim edildi, süreç artık Meclis'e sevk edilecek. Burada prim gün sayısı ile ilgili bir durum var. 5 bin prim gün sayısı vardı. 8 Eylül 99'dan sonra çıkan yasayla bu sayı 5 bin 975 güne çıkarıldı. Burada 5 bin günden emekli olunacak.
SSK ve BAĞ-KUR GÜNLERİ KONUSU!
Son bin 261 kuralı var. Son 7 yılda 3,5 yıl nereye çalıştıysanız oradan emekli olursunuz. Eğer parça parçaysa en fazla nerede çalışıldıysa son dönemde ondan emekli oluyorsunuz. Yani son 7 yıl içerisinde bin 261 gün nerede çalıştıysanız, oradan emekli olursunuz. Burada kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi var, eğer 5 bin gün primi varsa emekli olur.
Askerlik borçlanmasında öne çeken haller belli. İşe başlamadan önce askere gittiyseniz bu borçlanma ile beraber 8 Eylül 99 tarihi öncesine çekebilirsiniz. Eğer işe başladıktan sonra askere gittiyseniz başlangıç tarihini öne çekemezsiniz. Vatandaşlarımız borçlanmalarını 8 Eylül 99 öncesine çekebilecek kadar yapsınlar. Yani askerlik borçlanması 18 ay, bunun tamamının yapılmasına gerek yok. Ceplerinden daha fazla para çıkacak. Eğer 3 ay yetiyorsa 3 ay borçlanma yapılabilir.
Artık borçlanma tutarları yüzde 54 daha fazla oldu yeni yılda belirlenen asgari ücretten sonra. EYT müracaatının bir süresi yok. Bu bir haktır, vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Kimse mağdur olmayacak. Herhangi bir süre kaybı söz konusu değil. Kişiler başvurmayla beraber bu süreç işliyor. Böylece hem emeklilik için hem borçlanma için başvuru yapılmış oluyor.
Yatırılmış olan primler isterse 10 yaşında itibaren yatırılsın geçerlidir. Ama sigortalılık süresi kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl süresi 18 yaşından sonraki süreyi kapsıyor. Burada girişte sıkıntı yok, ödenen primlerde sıkıntı yok ama sigortalılık süresini doldurmak için 18 yaşından sonraki yılları dikkate alacaklar.
Kişiler eğer prim sayısın doldurdu ama sigortalılık süresi daha dolmasıysa eğer çalışmadan bekleyebilirler. Staj yapanların sigorta sicilleri var, başlangıçları mevcut kısa dönem sigorta primleri yatırılmış ama uzun dönem sigorta primleri yatırılmadığı için emekli olamıyorlar. Ben bu konunun komisyona gelmesini bekliyorum.
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