EYT yasası ne zaman tamamlanır? EYT’lilere ne zaman aylık bağlanır? Prim günü eksik olan ne yapacak?

Kapsamın genişlemesi söz konusu olmaz. 8 Eylül 99 ve öncesinde işe giren vatandaşlarımızın bir hakkıydı bu. Bu hak kendilerine teslim edildi, süreç artık Meclis'e sevk edilecek. Burada prim gün sayısı ile ilgili bir durum var. 5 bin prim gün sayısı vardı. 8 Eylül 99'dan sonra çıkan yasayla bu sayı 5 bin 975 güne çıkarıldı. Burada 5 bin günden emekli olunacak.